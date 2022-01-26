26 января 2022

«ВКонтакте» отреагировала на признание значимым ресурсом России. «Логичный и последовательный шаг»

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальная сеть
Сергей Лучин отметил, что технологии «ВКонтакте» призваны делать жизнь людей лучше Фото:

Внесение социальной сети «ВКонтакте» в реестр социально значимых ресурсов России является логичным и последовательным шагом для развития интернета. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь «ВКонтакте» Сергей Лучин.

«Предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации», — сказал Сергей Лучин. Руководство «ВКонтакте» приветствует решение комиссии о включении соцсети в реестр социально значимых ресурсов страны, добавил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ежемесячная аудитория «ВКонтакте» составляет более 70 миллионов пользователей. Он отметил, что социальные сети являются источником важной информации и эффективным инструментом для коммуникаций, обучения и ведения собственного бизнеса. «Наши технологии призваны объединять, помогать и делать жизнь наших пользователей лучше, удобнее и комфортнее», — резюмировал Сергей Лучин.

Ранее сообщалось, что комиссия Минцифры РФ внесла портал «Госуслуги» и «ВКонтакте» в список социально значимых ресурсов России в рамках проекта «Доступный интернет». Закон «О доступном интернете» был принят в июле 2021 года. По нему операторы связи будут должны бесплатно предоставлять доступ к социально значимым ресурсам.

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Внесение социальной сети «ВКонтакте» в реестр социально значимых ресурсов России является логичным и последовательным шагом для развития интернета. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь «ВКонтакте» Сергей Лучин. «Предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации», — сказал Сергей Лучин. Руководство «ВКонтакте» приветствует решение комиссии о включении соцсети в реестр социально значимых ресурсов страны, добавил он. Пресс-секретарь подчеркнул, что ежемесячная аудитория «ВКонтакте» составляет более 70 миллионов пользователей. Он отметил, что социальные сети являются источником важной информации и эффективным инструментом для коммуникаций, обучения и ведения собственного бизнеса. «Наши технологии призваны объединять, помогать и делать жизнь наших пользователей лучше, удобнее и комфортнее», — резюмировал Сергей Лучин. Ранее сообщалось, что комиссия Минцифры РФ внесла портал «Госуслуги» и «ВКонтакте» в список социально значимых ресурсов России в рамках проекта «Доступный интернет». Закон «О доступном интернете» был принят в июле 2021 года. По нему операторы связи будут должны бесплатно предоставлять доступ к социально значимым ресурсам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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