Внесение социальной сети «ВКонтакте» в реестр социально значимых ресурсов России является логичным и последовательным шагом для развития интернета. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь «ВКонтакте» Сергей Лучин.
«Предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации», — сказал Сергей Лучин. Руководство «ВКонтакте» приветствует решение комиссии о включении соцсети в реестр социально значимых ресурсов страны, добавил он.
Пресс-секретарь подчеркнул, что ежемесячная аудитория «ВКонтакте» составляет более 70 миллионов пользователей. Он отметил, что социальные сети являются источником важной информации и эффективным инструментом для коммуникаций, обучения и ведения собственного бизнеса. «Наши технологии призваны объединять, помогать и делать жизнь наших пользователей лучше, удобнее и комфортнее», — резюмировал Сергей Лучин.
Внесение социальной сети «ВКонтакте» в реестр социально значимых ресурсов России является логичным и последовательным шагом для развития интернета. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь «ВКонтакте» Сергей Лучин. «Предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации», — сказал Сергей Лучин. Руководство «ВКонтакте» приветствует решение комиссии о включении соцсети в реестр социально значимых ресурсов страны, добавил он. Пресс-секретарь подчеркнул, что ежемесячная аудитория «ВКонтакте» составляет более 70 миллионов пользователей. Он отметил, что социальные сети являются источником важной информации и эффективным инструментом для коммуникаций, обучения и ведения собственного бизнеса. «Наши технологии призваны объединять, помогать и делать жизнь наших пользователей лучше, удобнее и комфортнее», — резюмировал Сергей Лучин. Ранее сообщалось, что комиссия Минцифры РФ внесла портал «Госуслуги» и «ВКонтакте» в список социально значимых ресурсов России в рамках проекта «Доступный интернет». Закон «О доступном интернете» был принят в июле 2021 года. По нему операторы связи будут должны бесплатно предоставлять доступ к социально значимым ресурсам.