Певец Стас Михайлов заявил, что его экстренно госпитализировали и провели операцию. Причиной хирургического вмешательства стал аппендицит. Об этом заявил сам артист.
На некоторое время Михайлов пропал из своих социальных сетей. Свое отсутствие певец объяснил состоянием здоровья. «Я никогда не думал, что в 52 года мы будем говорить в нашей семье о том, что у Стаса Михайлова аппендицит», — заявил Михайлов на своей странице в Instagram. Он уточнил, что воспаление аппендицита произошло 19 января.
Сейчас Михайлов восстанавливается после операции, уточняет Пятый канал. Он поблагодарил врачей и подчеркнул, что ему повезло оказаться дома во время воспаления, а не где-то на гастролях.
Певец Стас Михайлов заявил, что его экстренно госпитализировали и провели операцию. Причиной хирургического вмешательства стал аппендицит. Об этом заявил сам артист. На некоторое время Михайлов пропал из своих социальных сетей. Свое отсутствие певец объяснил состоянием здоровья. «Я никогда не думал, что в 52 года мы будем говорить в нашей семье о том, что у Стаса Михайлова аппендицит», — заявил Михайлов на своей странице в Instagram. Он уточнил, что воспаление аппендицита произошло 19 января. Сейчас Михайлов восстанавливается после операции, уточняет Пятый канал. Он поблагодарил врачей и подчеркнул, что ему повезло оказаться дома во время воспаления, а не где-то на гастролях.