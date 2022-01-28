Стас Михайлов рассказал о своей экстренной операции. Видео

28 января 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

У Стаса Михайлова произошло воспаление аппендицита Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Стас Михайлов заявил, что его экстренно госпитализировали и провели операцию. Причиной хирургического вмешательства стал аппендицит. Об этом заявил сам артист. На некоторое время Михайлов пропал из своих социальных сетей. Свое отсутствие певец объяснил состоянием здоровья. «Я никогда не думал, что в 52 года мы будем говорить в нашей семье о том, что у Стаса Михайлова аппендицит», — заявил Михайлов на своей странице в Instagram. Он уточнил, что воспаление аппендицита произошло 19 января. Сейчас Михайлов восстанавливается после операции, уточняет Пятый канал. Он поблагодарил врачей и подчеркнул, что ему повезло оказаться дома во время воспаления, а не где-то на гастролях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певец Стас Михайлов заявил, что его экстренно госпитализировали и провели операцию. Причиной хирургического вмешательства стал аппендицит. Об этом заявил сам артист. На некоторое время Михайлов пропал из своих социальных сетей. Свое отсутствие певец объяснил состоянием здоровья. «Я никогда не думал, что в 52 года мы будем говорить в нашей семье о том, что у Стаса Михайлова аппендицит», — заявил Михайлов на своей странице в Instagram. Он уточнил, что воспаление аппендицита произошло 19 января. Сейчас Михайлов восстанавливается после операции, уточняет Пятый канал. Он поблагодарил врачей и подчеркнул, что ему повезло оказаться дома во время воспаления, а не где-то на гастролях.