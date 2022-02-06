Невролог назвала первые признаки болезни Альцгеймера у молодежи

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При признаках болезни Альцгеймера нужно обратиться к врачу Фото:

Первыми признаками болезни Альцгеймера у молодых людей являются проблемы с памятью. Об этом сообщила невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

«Уже на ранних стадиях возникают проблемы с памятью. Одна из самых грозных — это ретроградная амнезия, когда пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак», — цитирует «Пятый канал» Алису Коротину.

По словам невролога, с болезнью чаще сталкиваются пожилые люди старше 65 лет. Раньше считали, что болезнь Альцгеймера редко бывает у молодежи, но сейчас врачи все чаще обнаруживают патологию у людей более молодого возраста, отметила Коротина. Она посоветовала обратиться к неврологу при появлении симптомов.

Неврологи считают, что после окончания пандемии коронавируса в мире может начаться волна нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза. Были проведены исследования изменений в мозге людей, которые скончались от коронавируса, сообщил замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин. Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева отметила, что это пока гипотеза, а не доказанный факт.

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Первыми признаками болезни Альцгеймера у молодых людей являются проблемы с памятью. Об этом сообщила невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина. «Уже на ранних стадиях возникают проблемы с памятью. Одна из самых грозных — это ретроградная амнезия, когда пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак», — цитирует «Пятый канал» Алису Коротину. По словам невролога, с болезнью чаще сталкиваются пожилые люди старше 65 лет. Раньше считали, что болезнь Альцгеймера редко бывает у молодежи, но сейчас врачи все чаще обнаруживают патологию у людей более молодого возраста, отметила Коротина. Она посоветовала обратиться к неврологу при появлении симптомов. Неврологи считают, что после окончания пандемии коронавируса в мире может начаться волна нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза. Были проведены исследования изменений в мозге людей, которые скончались от коронавируса, сообщил замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин. Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева отметила, что это пока гипотеза, а не доказанный факт.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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