14 февраля 2022

Советник трех американских президентов предрек раскол США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
В США нажили себе геополитических оппонентов, считает Патрик Бьюкенен Фото:

США может ждать «раскол», если они будут ввязываться в войны и навязывать другим странам свое превосходство. Об этом заявил старший советник экс-президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен.

«У нас было все и сразу. Мы были „незаменимой державой“. Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою „доброжелательную гегемонию“ остальному человечеству. И наконец, создавая „новый мировой порядок“, последовательно ввязались в войны. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались», — написал Патрик Бьюкенен для The American Conservative. Бьюкенен заявил, что США нажили себе сильных геополитических оппонентов, в их числе Китай и Россия.

Ранее газета Financial Times заявила, что Запад может расколоться на два лагеря из-за активной позиции Британии по ситуации на Украине. Раскол мог быть на англо-американскую и франко-германскую стороны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США может ждать «раскол», если они будут ввязываться в войны и навязывать другим странам свое превосходство. Об этом заявил старший советник экс-президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. «У нас было все и сразу. Мы были „незаменимой державой“. Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою „доброжелательную гегемонию“ остальному человечеству. И наконец, создавая „новый мировой порядок“, последовательно ввязались в войны. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались», — написал Патрик Бьюкенен для The American Conservative. Бьюкенен заявил, что США нажили себе сильных геополитических оппонентов, в их числе Китай и Россия. Ранее газета Financial Times заявила, что Запад может расколоться на два лагеря из-за активной позиции Британии по ситуации на Украине. Раскол мог быть на англо-американскую и франко-германскую стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...