Советник трех американских президентов предрек раскол США

США может ждать «раскол», если они будут ввязываться в войны и навязывать другим странам свое превосходство. Об этом заявил старший советник экс-президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен.
«У нас было все и сразу. Мы были „незаменимой державой“. Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою „доброжелательную гегемонию“ остальному человечеству. И наконец, создавая „новый мировой порядок“, последовательно ввязались в войны. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались», — написал Патрик Бьюкенен для The American Conservative. Бьюкенен заявил, что США нажили себе сильных геополитических оппонентов, в их числе Китай и Россия.
Ранее газета Financial Times заявила, что Запад может расколоться на два лагеря из-за активной позиции Британии по ситуации на Украине. Раскол мог быть на англо-американскую и франко-германскую стороны.
США может ждать «раскол», если они будут ввязываться в войны и навязывать другим странам свое превосходство. Об этом заявил старший советник экс-президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. «У нас было все и сразу. Мы были „незаменимой державой“. Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою „доброжелательную гегемонию“ остальному человечеству. И наконец, создавая „новый мировой порядок“, последовательно ввязались в войны. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались», — написал Патрик Бьюкенен для The American Conservative. Бьюкенен заявил, что США нажили себе сильных геополитических оппонентов, в их числе Китай и Россия. Ранее газета Financial Times заявила, что Запад может расколоться на два лагеря из-за активной позиции Британии по ситуации на Украине. Раскол мог быть на англо-американскую и франко-германскую стороны.