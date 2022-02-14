Советник трех американских президентов предрек раскол США

15 февраля 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

В США нажили себе геополитических оппонентов, считает Патрик Бьюкенен Фото: Анна Майорова © URA.RU США может ждать «раскол», если они будут ввязываться в войны и навязывать другим странам свое превосходство. Об этом заявил старший советник экс-президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. «У нас было все и сразу. Мы были „незаменимой державой“. Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою „доброжелательную гегемонию“ остальному человечеству. И наконец, создавая „новый мировой порядок“, последовательно ввязались в войны. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались», — написал Патрик Бьюкенен для The American Conservative. Бьюкенен заявил, что США нажили себе сильных геополитических оппонентов, в их числе Китай и Россия. Ранее газета Financial Times заявила, что Запад может расколоться на два лагеря из-за активной позиции Британии по ситуации на Украине. Раскол мог быть на англо-американскую и франко-германскую стороны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США может ждать «раскол», если они будут ввязываться в войны и навязывать другим странам свое превосходство. Об этом заявил старший советник экс-президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. «У нас было все и сразу. Мы были „незаменимой державой“. Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою „доброжелательную гегемонию“ остальному человечеству. И наконец, создавая „новый мировой порядок“, последовательно ввязались в войны. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались», — написал Патрик Бьюкенен для The American Conservative. Бьюкенен заявил, что США нажили себе сильных геополитических оппонентов, в их числе Китай и Россия. Ранее газета Financial Times заявила, что Запад может расколоться на два лагеря из-за активной позиции Британии по ситуации на Украине. Раскол мог быть на англо-американскую и франко-германскую стороны.