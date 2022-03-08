В Токио назвали Курилы «исконно японскими» островами

Япония не меняла своей позиции по поводу Курильских островов, заявил Есимасу Хаяси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Токио считает Курильские острова «исконно японскими». Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. По его словам, Токио не меняет своей позиции по данному поводу.

«Северные территории (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. URA.RU) — это территории, на которые распространяется суверенитет нашей страны, также они являются нашими исконными территориями. Изменений в нашей позиции по этому поводу нет», — цитирует Есимасу Хаяси ТАСС.

Ранее директор департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия «оккупировала» Южные Курилы. По его словам, этот случай противоречит международному праву. В конце декабря 2021 года МИД России выразил протест Японии по поводу выставки, посвященной Курильским островам. По мнению ведомства, выставка проводится «в контексте незаконных территориальных притязаний» со стороны Токио, передает RT. Вызванному в МИД РФ послу Японии напомнили, что страна отказалась от всех претензий на Курилы в 1951 году.