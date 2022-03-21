Захарова съязвила в ответ на слова Псаки об уходе компаний из РФ 22 марта 2022 в 04:30 Размер текста - 17 + СП-2 сам принял решение не поставлять газ, заявила Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в ответ на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из РФ. Псаки сказала, что компании сами приняли решение покинуть российский рынок. «Северный поток — 2» — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — заявила Захарова. Комментарий на слова Псаки представитель МИД оставила в своем telegram-канале. Ранее Псаки подчеркнула, что США не предпринимали каких-либо действий, чтобы поспособствовать уходу американских компаний из России. По ее словам, такое решение было принято компаниями добровольно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в ответ на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из РФ. Псаки сказала, что компании сами приняли решение покинуть российский рынок. «Северный поток — 2» — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — заявила Захарова. Комментарий на слова Псаки представитель МИД оставила в своем telegram-канале. Ранее Псаки подчеркнула, что США не предпринимали каких-либо действий, чтобы поспособствовать уходу американских компаний из России. По ее словам, такое решение было принято компаниями добровольно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям