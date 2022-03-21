21 марта 2022

Захарова съязвила в ответ на слова Псаки об уходе компаний из РФ

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
СП-2 сам принял решение не поставлять газ, заявила Захарова Фото:
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Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в ответ на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из РФ. Псаки сказала, что компании сами приняли решение покинуть российский рынок.

«Северный поток — 2» — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — заявила Захарова. Комментарий на слова Псаки представитель МИД оставила в своем telegram-канале.

Ранее Псаки подчеркнула, что США не предпринимали каких-либо действий, чтобы поспособствовать уходу американских компаний из России. По ее словам, такое решение было принято компаниями добровольно.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в ответ на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из РФ. Псаки сказала, что компании сами приняли решение покинуть российский рынок. «Северный поток — 2» — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — заявила Захарова. Комментарий на слова Псаки представитель МИД оставила в своем telegram-канале. Ранее Псаки подчеркнула, что США не предпринимали каких-либо действий, чтобы поспособствовать уходу американских компаний из России. По ее словам, такое решение было принято компаниями добровольно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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