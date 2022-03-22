Адвокатов Навального задержали после оглашения приговора

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Город. Курган, задержание активистов, полиция, площадь ленина, задержание
Полицейские задержали Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Адвокатов оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали после оглашения приговора их подзащитному. По предварительной информации, причиной задержания стало их интервью журналистам.

«Полиция задержала адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Они давали интервью возле колонии в Покрове после оглашения приговора их подзащитному», — сообщает ТАСС.

Ранее Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к 9 годам колонии. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.

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Адвокатов оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали после оглашения приговора их подзащитному. По предварительной информации, причиной задержания стало их интервью журналистам. «Полиция задержала адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Они давали интервью возле колонии в Покрове после оглашения приговора их подзащитному», — сообщает ТАСС. Ранее Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к 9 годам колонии. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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