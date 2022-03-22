Адвокатов Навального задержали после оглашения приговора 22 марта 2022 в 18:19 Размер текста - 17 + Полицейские задержали Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Адвокатов оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали после оглашения приговора их подзащитному. По предварительной информации, причиной задержания стало их интервью журналистам. «Полиция задержала адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Они давали интервью возле колонии в Покрове после оглашения приговора их подзащитному», — сообщает ТАСС. Ранее Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к 9 годам колонии. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Адвокатов оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали после оглашения приговора их подзащитному. По предварительной информации, причиной задержания стало их интервью журналистам. «Полиция задержала адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Они давали интервью возле колонии в Покрове после оглашения приговора их подзащитному», — сообщает ТАСС. Ранее Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к 9 годам колонии. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям