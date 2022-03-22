Адвокатов Навального задержали после оглашения приговора

Адвокатов оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали после оглашения приговора их подзащитному. По предварительной информации, причиной задержания стало их интервью журналистам.
«Полиция задержала адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Они давали интервью возле колонии в Покрове после оглашения приговора их подзащитному», — сообщает ТАСС.
Ранее Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к 9 годам колонии. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.
Адвокатов оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали после оглашения приговора их подзащитному. По предварительной информации, причиной задержания стало их интервью журналистам. «Полиция задержала адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Они давали интервью возле колонии в Покрове после оглашения приговора их подзащитному», — сообщает ТАСС. Ранее Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к 9 годам колонии. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.