Пассажирский теплоход «Александра» сел на мель в Волгоградской области. По факту происшествия организована проверка. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель пассажирского теплохода в Вологодской области», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале.
Теплоход следовал по маршруту Санкт-Петербург — Москва и отклонился от курса. Указано, что в результате происшествия пострадавших нет. Его обстоятельства устанавливаются.
