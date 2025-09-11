Пассажирский теплоход «Александра» не доплыл до Москвы. Видео

Пассажирский теплоход «Александра» сел на мель в Волгоградской области
Теплоход следовал из Санкт-Петербурга в Москву, заявили в ведомстве
Теплоход следовал из Санкт-Петербурга в Москву, заявили в ведомстве Фото:

Пассажирский теплоход «Александра» сел на мель в Волгоградской области. По факту происшествия организована проверка. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель пассажирского теплохода в Вологодской области», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале.

Теплоход следовал по маршруту Санкт-Петербург — Москва и отклонился от курса. Указано, что в результате происшествия пострадавших нет. Его обстоятельства устанавливаются.

