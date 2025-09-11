В составе Росгвардии воссоздали танковые подразделения

В составе Росгвардии были воссозданы танковые подразделения. Об этом сообщил глава ведомства Герой России генерал армии Виктор Золотов.
«В составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения», — сообщил Золотов, говорится на официальном сайте ведомства. Впервые в истории Росгвардии на вооружение были приняты не только танки, но и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские установки (САУ), а также реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Первые учения с участием новых танковых подразделений прошли в Рязанской области. За ходом учений лично наблюдал генерал армии Виктор Золотов. Благодаря расширению линейки тяжелого вооружения существенно возросла огневая мощь артиллерии Росгвардии.
