В составе Росгвардии воссоздали танковые подразделения

Первые учения с участием новых танковых подразделений прошли в Рязанской области
Первые учения с участием новых танковых подразделений прошли в Рязанской области

В составе Росгвардии были воссозданы танковые подразделения. Об этом сообщил глава ведомства Герой России генерал армии Виктор Золотов.

«В составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения», — сообщил Золотов, говорится на официальном сайте ведомства. Впервые в истории Росгвардии на вооружение были приняты не только танки, но и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские установки (САУ), а также реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Первые учения с участием новых танковых подразделений прошли в Рязанской области. За ходом учений лично наблюдал генерал армии Виктор Золотов. Благодаря расширению линейки тяжелого вооружения существенно возросла огневая мощь артиллерии Росгвардии.

