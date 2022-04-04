Банки хотят списывать выплаты россиянам от государства за долги. Есть сложность

05 апреля 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Банки хотят списывать соцвыплаты со счетов граждан за долги, но не успевают провести технические доработки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банки хотят списывать выплаты от государства за долги россиян. Однако они не успевают провести существенные технические доработки, которые требуются для выполнения закона. «Для того чтобы запустить систему селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита, требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный Национальным советом финрынка. Таким образом, банки предлагают до 1 мая 2023 года отложить вступление в силу закона, который требует получения дополнительного согласия граждан на списание единовременных соцвыплат в счет погашения кредитов. Отмечается, что в ЦБ не поддержали инициативу, подчеркнув, что в приоритете поддержка социально уязвимых групп граждан. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что на кредитные организации оказывается существенное давление в связи с санкциями, поэтому их предложения по снижению регуляторной нагрузки оправданы. Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков считает, что техническая доработка функционала для реализации нормы по получению дополнительного согласия на списание ряда выплат в счет кредита действительно требуется. Он уточнил, что важно, чтобы норму реализовали все участники процесса работы с соцвыплатами. Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении поддержала законопроект о запрете списания соцвыплат за долги. Проект закона внесла группа сенаторов и депутатов ЕР. Президент России Владимир Путин до этого призвал запретить списывать социальные выплаты в счет долгов. Он поручил кабмину и Центробанку внести соответствующие изменения в законы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банки хотят списывать выплаты от государства за долги россиян. Однако они не успевают провести существенные технические доработки, которые требуются для выполнения закона. «Для того чтобы запустить систему селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита, требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный Национальным советом финрынка. Таким образом, банки предлагают до 1 мая 2023 года отложить вступление в силу закона, который требует получения дополнительного согласия граждан на списание единовременных соцвыплат в счет погашения кредитов. Отмечается, что в ЦБ не поддержали инициативу, подчеркнув, что в приоритете поддержка социально уязвимых групп граждан. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что на кредитные организации оказывается существенное давление в связи с санкциями, поэтому их предложения по снижению регуляторной нагрузки оправданы. Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков считает, что техническая доработка функционала для реализации нормы по получению дополнительного согласия на списание ряда выплат в счет кредита действительно требуется. Он уточнил, что важно, чтобы норму реализовали все участники процесса работы с соцвыплатами. Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении поддержала законопроект о запрете списания соцвыплат за долги. Проект закона внесла группа сенаторов и депутатов ЕР. Президент России Владимир Путин до этого призвал запретить списывать социальные выплаты в счет долгов. Он поручил кабмину и Центробанку внести соответствующие изменения в законы.