Банки хотят списывать выплаты от государства за долги россиян. Однако они не успевают провести существенные технические доработки, которые требуются для выполнения закона.
«Для того чтобы запустить систему селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита, требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный Национальным советом финрынка.
Таким образом, банки предлагают до 1 мая 2023 года отложить вступление в силу закона, который требует получения дополнительного согласия граждан на списание единовременных соцвыплат в счет погашения кредитов. Отмечается, что в ЦБ не поддержали инициативу, подчеркнув, что в приоритете поддержка социально уязвимых групп граждан.
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что на кредитные организации оказывается существенное давление в связи с санкциями, поэтому их предложения по снижению регуляторной нагрузки оправданы.
Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков считает, что техническая доработка функционала для реализации нормы по получению дополнительного согласия на списание ряда выплат в счет кредита действительно требуется. Он уточнил, что важно, чтобы норму реализовали все участники процесса работы с соцвыплатами.
Банки хотят списывать выплаты от государства за долги россиян. Однако они не успевают провести существенные технические доработки, которые требуются для выполнения закона. «Для того чтобы запустить систему селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита, требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный Национальным советом финрынка. Таким образом, банки предлагают до 1 мая 2023 года отложить вступление в силу закона, который требует получения дополнительного согласия граждан на списание единовременных соцвыплат в счет погашения кредитов. Отмечается, что в ЦБ не поддержали инициативу, подчеркнув, что в приоритете поддержка социально уязвимых групп граждан. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что на кредитные организации оказывается существенное давление в связи с санкциями, поэтому их предложения по снижению регуляторной нагрузки оправданы. Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков считает, что техническая доработка функционала для реализации нормы по получению дополнительного согласия на списание ряда выплат в счет кредита действительно требуется. Он уточнил, что важно, чтобы норму реализовали все участники процесса работы с соцвыплатами. Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении поддержала законопроект о запрете списания соцвыплат за долги. Проект закона внесла группа сенаторов и депутатов ЕР. Президент России Владимир Путин до этого призвал запретить списывать социальные выплаты в счет долгов. Он поручил кабмину и Центробанку внести соответствующие изменения в законы.