Пилотам «Уральских авиалиний» урежут зарплату

05 апреля 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Сотрудников «Уральских авиалиний» ждут перемены с 1 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пилотов компании «Уральские авиалинии» с 1 июня лишат ряда надбавок. Соответствующее уведомление получили сотрудники перевозчика, копия документа появилась в соцсетях. После этого максимальная зарплата капитанов сократится в полтора раза. «В связи с изменением организационных условий труда, выразившихся в изменении структуры рейсов и уменьшении производственной программы, а также с целью сохранения летного состава, <…> с 1 июня в раздел „Условия оплаты труда“, заключенного с вами трудового договора, будут внесены изменения», — говорится в документе, подписанном, как утверждается, гендиректором «Уральских авиалиний» Сергеем Скуратовым. Согласно тексту уведомления, у пилотов исчезнут надбавки за знание языка, качество работы, ввод в строй и стажировку. Будут исключены также надбавки за летные часы и суточные. В результате максимальная зарплата первых пилотов до вычета налогов составит 294 тысячи рублей (сейчас — 421 тысячи), у вторых пилотов — 185 тысяч рублей (сейчас — 256 тысяч). Оперативно подтвердить подлинность документа не удалось. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сказали URA.RU, что не комментируют тему. В середине марта «Уральские авиалинии» объявили, что отправят в вынужденный простой часть сотрудников. Это станет частью антикризисного плана компании. Ранее источники URA.RU предрекали проблемы «Уральским авиалиниям» из-за антироссийских санкций. Главным образом это связано с тем, что авиапарк перевозчика состоит исключительно из самолетов Airbus, которые могут быть отозваны. В руководстве самих УА ждут первых трудностей к лету. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пилотов компании «Уральские авиалинии» с 1 июня лишат ряда надбавок. Соответствующее уведомление получили сотрудники перевозчика, копия документа появилась в соцсетях. После этого максимальная зарплата капитанов сократится в полтора раза. «В связи с изменением организационных условий труда, выразившихся в изменении структуры рейсов и уменьшении производственной программы, а также с целью сохранения летного состава, <…> с 1 июня в раздел „Условия оплаты труда“, заключенного с вами трудового договора, будут внесены изменения», — говорится в документе, подписанном, как утверждается, гендиректором «Уральских авиалиний» Сергеем Скуратовым. Согласно тексту уведомления, у пилотов исчезнут надбавки за знание языка, качество работы, ввод в строй и стажировку. Будут исключены также надбавки за летные часы и суточные. В результате максимальная зарплата первых пилотов до вычета налогов составит 294 тысячи рублей (сейчас — 421 тысячи), у вторых пилотов — 185 тысяч рублей (сейчас — 256 тысяч). Оперативно подтвердить подлинность документа не удалось. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сказали URA.RU, что не комментируют тему. В середине марта «Уральские авиалинии» объявили, что отправят в вынужденный простой часть сотрудников. Это станет частью антикризисного плана компании. Ранее источники URA.RU предрекали проблемы «Уральским авиалиниям» из-за антироссийских санкций. Главным образом это связано с тем, что авиапарк перевозчика состоит исключительно из самолетов Airbus, которые могут быть отозваны. В руководстве самих УА ждут первых трудностей к лету.