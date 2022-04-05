Пилотам «Уральских авиалиний» урежут зарплату

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Открытие технического ангара
Сотрудников «Уральских авиалиний» ждут перемены с 1 июня Фото:
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Пилотов компании «Уральские авиалинии» с 1 июня лишат ряда надбавок. Соответствующее уведомление получили сотрудники перевозчика, копия документа появилась в соцсетях. После этого максимальная зарплата капитанов сократится в полтора раза.

«В связи с изменением организационных условий труда, выразившихся в изменении структуры рейсов и уменьшении производственной программы, а также с целью сохранения летного состава, <…> с 1 июня в раздел „Условия оплаты труда“, заключенного с вами трудового договора, будут внесены изменения», — говорится в документе, подписанном, как утверждается, гендиректором «Уральских авиалиний» Сергеем Скуратовым.

Согласно тексту уведомления, у пилотов исчезнут надбавки за знание языка, качество работы, ввод в строй и стажировку. Будут исключены также надбавки за летные часы и суточные. В результате максимальная зарплата первых пилотов до вычета налогов составит 294 тысячи рублей (сейчас — 421 тысячи), у вторых пилотов — 185 тысяч рублей (сейчас — 256 тысяч).

Оперативно подтвердить подлинность документа не удалось. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сказали URA.RU, что не комментируют тему.

В середине марта «Уральские авиалинии» объявили, что отправят в вынужденный простой часть сотрудников. Это станет частью антикризисного плана компании. Ранее источники URA.RU предрекали проблемы «Уральским авиалиниям» из-за антироссийских санкций. Главным образом это связано с тем, что авиапарк перевозчика состоит исключительно из самолетов Airbus, которые могут быть отозваны. В руководстве самих УА ждут первых трудностей к лету.

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Пилотов компании «Уральские авиалинии» с 1 июня лишат ряда надбавок. Соответствующее уведомление получили сотрудники перевозчика, копия документа появилась в соцсетях. После этого максимальная зарплата капитанов сократится в полтора раза. «В связи с изменением организационных условий труда, выразившихся в изменении структуры рейсов и уменьшении производственной программы, а также с целью сохранения летного состава, <…> с 1 июня в раздел „Условия оплаты труда“, заключенного с вами трудового договора, будут внесены изменения», — говорится в документе, подписанном, как утверждается, гендиректором «Уральских авиалиний» Сергеем Скуратовым. Согласно тексту уведомления, у пилотов исчезнут надбавки за знание языка, качество работы, ввод в строй и стажировку. Будут исключены также надбавки за летные часы и суточные. В результате максимальная зарплата первых пилотов до вычета налогов составит 294 тысячи рублей (сейчас — 421 тысячи), у вторых пилотов — 185 тысяч рублей (сейчас — 256 тысяч). Оперативно подтвердить подлинность документа не удалось. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сказали URA.RU, что не комментируют тему. В середине марта «Уральские авиалинии» объявили, что отправят в вынужденный простой часть сотрудников. Это станет частью антикризисного плана компании. Ранее источники URA.RU предрекали проблемы «Уральским авиалиниям» из-за антироссийских санкций. Главным образом это связано с тем, что авиапарк перевозчика состоит исключительно из самолетов Airbus, которые могут быть отозваны. В руководстве самих УА ждут первых трудностей к лету.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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