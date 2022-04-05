Кадыров: националисты готовили новые провокации в Мариуполе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXVIII съезд партии
Рамзан Кадыров раскрыл издевательства нацистов над людьми в Мариуполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Националисты планировали заморить голодом пять женщин и ребенка, выдав их жертвами агрессии Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Недавно он [Тимур Ибриев] вместе со своей группой вытащил из заблокированного азовцами подвала пять женщин и ребенка. Националисты планировали заморить их голодом, а потом выставить как жертв российской агрессии. Но благодаря Тимуру и отважным чеченским воинам их коварный план провалился», — написал Кадыров в telegram.

Ранее в Кремле рассказали о масштабном фейке украинских властей, сфальсифицировавших видео из Бучи: в ролике были показаны трупы мирных жителей, якобы являющихся жертвами агрессии Вооруженных сил РФ. В Минобороны назвали данную инсценировку ВСУ очередной провокацией Украины, поддерживаемой западными СМИ. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упомянул о необходимости беспристрастного расследования провокации в Буче.

Украина и страны Запада начали информационную войну против РФ в попытке помешать проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля 2022 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Националисты планировали заморить голодом пять женщин и ребенка, выдав их жертвами агрессии Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Недавно он [Тимур Ибриев] вместе со своей группой вытащил из заблокированного азовцами подвала пять женщин и ребенка. Националисты планировали заморить их голодом, а потом выставить как жертв российской агрессии. Но благодаря Тимуру и отважным чеченским воинам их коварный план провалился», — написал Кадыров в telegram. Ранее в Кремле рассказали о масштабном фейке украинских властей, сфальсифицировавших видео из Бучи: в ролике были показаны трупы мирных жителей, якобы являющихся жертвами агрессии Вооруженных сил РФ. В Минобороны назвали данную инсценировку ВСУ очередной провокацией Украины, поддерживаемой западными СМИ. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упомянул о необходимости беспристрастного расследования провокации в Буче. Украина и страны Запада начали информационную войну против РФ в попытке помешать проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...