Кадыров: националисты готовили новые провокации в Мариуполе

Националисты планировали заморить голодом пять женщин и ребенка, выдав их жертвами агрессии Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Недавно он [Тимур Ибриев] вместе со своей группой вытащил из заблокированного азовцами подвала пять женщин и ребенка. Националисты планировали заморить их голодом, а потом выставить как жертв российской агрессии. Но благодаря Тимуру и отважным чеченским воинам их коварный план провалился», — написал Кадыров в telegram.
Украина и страны Запада начали информационную войну против РФ в попытке помешать проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля 2022 года.
Националисты планировали заморить голодом пять женщин и ребенка, выдав их жертвами агрессии Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Недавно он [Тимур Ибриев] вместе со своей группой вытащил из заблокированного азовцами подвала пять женщин и ребенка. Националисты планировали заморить их голодом, а потом выставить как жертв российской агрессии. Но благодаря Тимуру и отважным чеченским воинам их коварный план провалился», — написал Кадыров в telegram. Ранее в Кремле рассказали о масштабном фейке украинских властей, сфальсифицировавших видео из Бучи: в ролике были показаны трупы мирных жителей, якобы являющихся жертвами агрессии Вооруженных сил РФ. В Минобороны назвали данную инсценировку ВСУ очередной провокацией Украины, поддерживаемой западными СМИ. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упомянул о необходимости беспристрастного расследования провокации в Буче. Украина и страны Запада начали информационную войну против РФ в попытке помешать проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля 2022 года.