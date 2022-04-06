«Юла» объяснила появление фейка о продаже «трофейного» оружия

06 апреля 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

На сайте объявлений запрещена продажа оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Сайт «Юла» заявил об удалении фейкового объявления о продаже партии «трофейного» оружия, якобы размещенного «Союзом добровольцев Донбасса». Размещение подобных объявлений противоречит правилам портала, появилось оно в результате некорректной модерации. Об этом в беседе с URA.RU заявил PR-менеджер сайтов «Юла» и «Объявления «ВКонтакте» Артем Коваленко. «Объявление и аккаунт автора, разместившего пост, заблокированы. На сайте продажа и публикация информации об оружии запрещены. Такие объявления не проходят модерацию и оперативно блокируются. Скорее всего, данный пост прошел через нейросеть. 98% объявлений на „Юле“ проходит автоматическую модерацию, а это более 50 фильтров нейронных сетей по сотне различных параметров. И оставшиеся 2% отдел модерации проверяет вручную», — объяснил Артем Коваленко. Ранее на сайте «Юла» появилось фейковое объявление якобы от имени «Союза добровольцев Донбасса» о продаже «партии трофеев», которая по словам авторов, должна вскоре поступить на вооружение ЛДНР. Среди оружия были иностранные одноразовые гранатометы, монокуляр, бинокль и противошумные наушники. Спецоперация по денацификации и демилитаризации началась на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является спасение жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида. Фото: скрин сайта «Юла» Сайт «Юла» заблокировал объявление и аккаунт автора, разместившего информацию о продаже оружия youla.ru Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сайт «Юла» заявил об удалении фейкового объявления о продаже партии «трофейного» оружия, якобы размещенного «Союзом добровольцев Донбасса». Размещение подобных объявлений противоречит правилам портала, появилось оно в результате некорректной модерации. Об этом в беседе с URA.RU заявил PR-менеджер сайтов «Юла» и «Объявления «ВКонтакте» Артем Коваленко. «Объявление и аккаунт автора, разместившего пост, заблокированы. На сайте продажа и публикация информации об оружии запрещены. Такие объявления не проходят модерацию и оперативно блокируются. Скорее всего, данный пост прошел через нейросеть. 98% объявлений на „Юле“ проходит автоматическую модерацию, а это более 50 фильтров нейронных сетей по сотне различных параметров. И оставшиеся 2% отдел модерации проверяет вручную», — объяснил Артем Коваленко. Ранее на сайте «Юла» появилось фейковое объявление якобы от имени «Союза добровольцев Донбасса» о продаже «партии трофеев», которая по словам авторов, должна вскоре поступить на вооружение ЛДНР. Среди оружия были иностранные одноразовые гранатометы, монокуляр, бинокль и противошумные наушники. Спецоперация по денацификации и демилитаризации началась на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является спасение жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида.