Россияне нашли новое хобби после отмены западного кино

Из-за отмены зарубежных кинопремьер россияне стали посвящать больше времени чтению книг Фото: Размик Закарян © URA.RU

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После отмены западного кино россияне стали больше читать книги. В число наиболее популярных литературных жанров вошли психология и саморазвитие. В данный момент, лидерами продаж стали книги «Сказать жизни „ДА!“: психолог в концлагере», «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» и «Радикальное прощение».

«Из-за отмены зарубежных кинопремьер россияне стали посвящать больше времени чтению книг — их продажи в марте выросли на 75% год к году на Wildberries. Жители нашей страны выбирают книги по психологии и саморазвитию, а также детскую художественную литературу для совместного семейного времяпрепровождения», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что родители стали приобретать книги по мотивам новых кинокартин для детей. Среди популярных — «Райя и последний дракон», «Русалочка», а также сборник историй по мотивам мультфильма «Холодное сердце 2. Секреты старого замка» и другие.

Ранее сообщалось, что западные киностудии ушли из России на фоне санкций. В связи с этим просмотры зарубежных кинопремьер были отменены. Показывать свои работы отказались компании Warner Bros, Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures. Западные картины изъяли из проката после того, как утром 24 февраля России вынужденно начала проводить спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на борьбу с геноцидом русских в Донбассе и на ликвидацию угрозы России со стороны стран НАТО.

Представители кинотеатров «Синема Парк» и «КАРО» заявляли, что екатеринбургские кинотеатры адаптируются под новые реалии и готовы повторно показывать отечественные фильмы. Решено также показывать картины из других стран.

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