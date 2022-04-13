Совфед увеличил важный для россиян штраф в 40 раз

13 апреля 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

В РФ ужесточили наказание за нарушение правил поведения на ж/д Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Совет Федерации одобрил закон, увеличивающий штраф за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 рублей до четырех тысяч. Соответствующая информация прозвучала на пленарном заседании верхней палаты парламента РФ. «Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохраняется штраф за совершение этих правонарушений в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить», — заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова во время трансляции на официальном сайте ведомства. Сейчас правонарушение будет облагаться штрафом от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Документ ужесточает административную ответственность за так называемый зацепинг (когда подростки катаются на подножках и крышах вагонов). Кроме того, он увеличивает штраф также за самовольную остановку поезда или проезд в грузовом составе, пояснила сенатор. Ранее на пленарном заседании Совета Федерации был одобрен законопроект о штрафах для граждан и юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, передает RT. Закон также предусматривает наказание за публичное отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Совет Федерации одобрил закон, увеличивающий штраф за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 рублей до четырех тысяч. Соответствующая информация прозвучала на пленарном заседании верхней палаты парламента РФ. «Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохраняется штраф за совершение этих правонарушений в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить», — заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова во время трансляции на официальном сайте ведомства. Сейчас правонарушение будет облагаться штрафом от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Документ ужесточает административную ответственность за так называемый зацепинг (когда подростки катаются на подножках и крышах вагонов). Кроме того, он увеличивает штраф также за самовольную остановку поезда или проезд в грузовом составе, пояснила сенатор. Ранее на пленарном заседании Совета Федерации был одобрен законопроект о штрафах для граждан и юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, передает RT. Закон также предусматривает наказание за публичное отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии.