Кремль отреагировал на заявление Японии об оккупации Курил

22 апреля 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Курильские острова остаются неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Действия властей Японии, объявивших об оккупации этих территорий со стороны РФ, затрудняют диалог о мирном договоре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», — завил Песков URA.RU. 22 апреля Япония впервые с 2003 года в «Синей книге по дипломатии» официально назвала четыре курильских острова территорией, «незаконно оккупированной» Россией. Также восстановлено определение, что эти острова являются «исконно территорией Японии». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Действия властей Японии, объявивших об оккупации этих территорий со стороны РФ, затрудняют диалог о мирном договоре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», — завил Песков URA.RU. 22 апреля Япония впервые с 2003 года в «Синей книге по дипломатии» официально назвала четыре курильских острова территорией, «незаконно оккупированной» Россией. Также восстановлено определение, что эти острова являются «исконно территорией Японии».