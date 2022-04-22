Кремль отреагировал на заявление Японии об оккупации Курил

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Курильские острова остаются неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Действия властей Японии, объявивших об оккупации этих территорий со стороны РФ, затрудняют диалог о мирном договоре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», — завил Песков URA.RU.

22 апреля Япония впервые с 2003 года в «Синей книге по дипломатии» официально назвала четыре курильских острова территорией, «незаконно оккупированной» Россией. Также восстановлено определение, что эти острова являются «исконно территорией Японии».

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Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Действия властей Японии, объявивших об оккупации этих территорий со стороны РФ, затрудняют диалог о мирном договоре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», — завил Песков URA.RU. 22 апреля Япония впервые с 2003 года в «Синей книге по дипломатии» официально назвала четыре курильских острова территорией, «незаконно оккупированной» Россией. Также восстановлено определение, что эти острова являются «исконно территорией Японии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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