Счетная палата: МГУ и СПБГУ «просели» в доходах

Вузы «просели» в научно-исследовательской сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Что касается сферы научных исследований и разработок, МГУ и СПБГУ работают результативно, но недостаточно эффективно, от этого и их доходы от НИОКР значительно ниже, чем в других ведущих вузах. Об этом сообщил аудитор Дмитрий Зайцев.

«По итогам реализации программ развития МГУ и СПбГУ не стали лидерами в сфере научных исследований и разработок. За последние пять лет наблюдалось уменьшение показателя доли доходов от НИОКР в общих доходах университетов. Например, в СПбГУ фактическая доля доходов, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР, оказалась почти в 2 раза ниже планового значения, установленного в программе развития», — сообщил Дмитрий Зайцев, слова которого есть на сайте Счетной палаты.

Несмотря на плохие показатели в научной деятельности МГУ и СПБГУ, по итогам реализации программ развития ключевые показатели вузов изменились в лучшую сторону. Так, например, в обоих вузах увеличилось число поступающих, в том числе аспирантов; кроме того повысился средний балл ЕГЭ для желающих поступить. По финансово-экономической части двух вузов — их доходы увеличились.

Цены в российских вузах на обучение приблизились к миллиону рублей в год. При этом самые дорогие направления — программы двойных дипломов в МГИМО и «Вышке», менеджмент в МГУ и СПбГУ, все специальности консерватории имени Чайковского и стоматология в ведущих вузах.