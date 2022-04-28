В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Майские праздники для президента будут обычными рабочими днями, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков Фото:

Майские праздники для президента РФ Владимира Путина будут рабочими. На эти дни у него запланирован ряд встреч, сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, у президента это будут рабочие дни. Каких-то публичных мероприятий в графике нет. Планируются встречи. Мы будем информировать, какие из них станут публичными», — пояснил представитель Кремля.

В этом году в России выходными будут 30 апреля, 1—3 мая. Далее после трех рабочих дней россияне будут отдыхать с 7 по 10 мая.

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Майские праздники для президента РФ Владимира Путина будут рабочими. На эти дни у него запланирован ряд встреч, сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, у президента это будут рабочие дни. Каких-то публичных мероприятий в графике нет. Планируются встречи. Мы будем информировать, какие из них станут публичными», — пояснил представитель Кремля. В этом году в России выходными будут 30 апреля, 1—3 мая. Далее после трех рабочих дней россияне будут отдыхать с 7 по 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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