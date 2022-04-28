В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники

28 апреля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Майские праздники для президента будут обычными рабочими днями, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Майские праздники для президента РФ Владимира Путина будут рабочими. На эти дни у него запланирован ряд встреч, сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, у президента это будут рабочие дни. Каких-то публичных мероприятий в графике нет. Планируются встречи. Мы будем информировать, какие из них станут публичными», — пояснил представитель Кремля. В этом году в России выходными будут 30 апреля, 1—3 мая. Далее после трех рабочих дней россияне будут отдыхать с 7 по 10 мая. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Майские праздники для президента РФ Владимира Путина будут рабочими. На эти дни у него запланирован ряд встреч, сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, у президента это будут рабочие дни. Каких-то публичных мероприятий в графике нет. Планируются встречи. Мы будем информировать, какие из них станут публичными», — пояснил представитель Кремля. В этом году в России выходными будут 30 апреля, 1—3 мая. Далее после трех рабочих дней россияне будут отдыхать с 7 по 10 мая.