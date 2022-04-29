29 апреля 2022

Лавров предсказал будущее российско-украинских отношений

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Глава МИД не сомневается в том, что народы России и Украины будут жить в мире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народы России и Украины будут жить в мире и останутся в добрососедских отношениях. Такое предположение выдвинул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях», — ответил Лавров на вопрос о том, смогут ли россияне и украинцы нормально сосуществовать после окончания вооруженного конфликта, передает телеканал Al Arabiya.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг утверждение о злости президента РФ Владимира Путина на украинцев. Он подчеркнул, что никто в России не зол на украинцев.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.

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Народы России и Украины будут жить в мире и останутся в добрососедских отношениях. Такое предположение выдвинул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «У меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях», — ответил Лавров на вопрос о том, смогут ли россияне и украинцы нормально сосуществовать после окончания вооруженного конфликта, передает телеканал Al Arabiya. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг утверждение о злости президента РФ Владимира Путина на украинцев. Он подчеркнул, что никто в России не зол на украинцев. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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