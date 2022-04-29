Лавров предсказал будущее российско-украинских отношений

30 апреля 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Глава МИД не сомневается в том, что народы России и Украины будут жить в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народы России и Украины будут жить в мире и останутся в добрососедских отношениях. Такое предположение выдвинул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «У меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях», — ответил Лавров на вопрос о том, смогут ли россияне и украинцы нормально сосуществовать после окончания вооруженного конфликта, передает телеканал Al Arabiya. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг утверждение о злости президента РФ Владимира Путина на украинцев. Он подчеркнул, что никто в России не зол на украинцев. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Народы России и Украины будут жить в мире и останутся в добрососедских отношениях. Такое предположение выдвинул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «У меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях», — ответил Лавров на вопрос о том, смогут ли россияне и украинцы нормально сосуществовать после окончания вооруженного конфликта, передает телеканал Al Arabiya. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг утверждение о злости президента РФ Владимира Путина на украинцев. Он подчеркнул, что никто в России не зол на украинцев. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.