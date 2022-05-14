В Оренбуржье открыли бюст политика СССР Сизинцева работы Церетели

Памятный бюст Сизинцева выполнил Зураб Церетели Фото: пресс-служба правительства Оренбургской области

В Бугуруслане (Оренбургская область) открыли памятный бюст советского партийного и хозяйственного деятеля, председателя Бугурусланского райисполкома Николая Сизинцева работы Зураба Церетели. Его установили рядом с районной администрацией, где раньше располагался райисполком.

«В Бугуруслане торжественно открыт памятный бюст Николаю Семеновичу Сизинцеву — советскому государственному, партийному и хозяйственному деятелю, кавалеру двух орденов Трудового Красного знамени, председателю Бугурусланского райисполкома, депутату областного Совета народных депутатов Оренбургской области. Бюст создан и подарен городу и району Зурабом Церетели — президентом Российской академии художеств, народным художником Российской Федерации, полным кавалером ордена „За заслуги перед Отечеством“, послом доброй воли „Юнеско“», — сообщила пресс-служба правительства региона.

Глава города Дмитрий Дьяченко отметил значимость персоны Сизинцева. «Николай Семенович при жизни полностью отдавался труду на благо сельской территории, на благо города. Очень много сделал для развития системы образования, для того, чтобы его потомки могли здесь и сейчас продолжать его дело, продолжать дело нашей страны», — заявил он на открытии.

На мероприятии также присутствовали внук Николая Сизинцева, заместитель директора департамента регуляторной политики правительства РФ Андрей Спиридонов, глава Бугурусланского района Анатолий Полькин, председатель Бугурусланского Совета ветеранов Петр Циммерман, представители АНО «Культурно-исторический центр «НАСЛЕДИЕ», молодежных движений и члены семьи Николая Сизинцева. Приветствия по поводу открытия бюста поступили от министра просвещения России Сергея Кравцова и спецпредставителя президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова.

Николай Сизинцев родился в 1934 году в селе Троицкое в Оренбуржье. В начале трудового пути был директором Совхоза им. Фурманова Бугурусланского района. Позднее благодаря работе совхоза под руководством Сизинцева там удалось открыть школу. Позднее также были построены детский сад и Дом культуры. Затем, будучи председателем Бугурусланского райисполкома, начал активно развивать район — были построены дороги, жилье, объекты соцкультуры, провели массовую газификацию. Сизинцев умер в 1988 году, возвращаясь с работы, от инфаркта.

На открытии присутствовали внук Сизинцева, глава города и района, председатель Бугурусланского Совета ветеранов Петр Циммерман Пресс-служба правительства региона

Также на открытие пришли неравнодушные жители Пресс-служба правительства региона

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