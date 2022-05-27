В РУДН назвали хамской политику Google в отношении России

27 мая 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Google отключит в России сервера, ускоряющие интернет Фото: Анна Майорова © URA.RU Google проявляет хамское поведение по отношению к российским пользователям, поскольку сначала отключает часть серверов, ускоряющих загрузку сервисов и контента YouTube, а только потом присылает об этом уведомление. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Ранее несколько российских операторов связи получили уведомления от Google, что их серверы отключают из-за правовой практики. В ближайшее время сотрудники американской компании выведут оборудование из эксплуатации. Примечательно, что соглашения с Луганском и Донецком погашены 18 марта, с Россией — 19 мая, но пока не у всех провайдеров. «Метод Google — это притча во языцех. Когда сначала отключают, а потом присылают официальное уведомление. Подобного рода политика абсолютно не приемлема. Отсутствие единой позиции по поводу причины отключения серверов также наталкивает на мысль, что это просто предвзятое отношение к нашим российским компаниям», — сказал Никита Данюк. Общественник отметил, что Google использует другие методы, нежели Meta (запрещенная в России экстремистская организация). «Мы видим, что методы Google, которые используются для того, чтобы проводить антироссийскую политику, не такие топорные, как у корпорации Meta. Эти абсолютно открыто призывают к легализации насилия против русских людей, российской армии, и все это было направлено против наших пользователей», — уточнил он. «Помимо предвзятой модерации контента и блокировки аккаунтов, которые принадлежат российским государственным СМИ, и не только государственным, но и общественным деятелям на YouTube, в целом, иностранная корпорация пытается внедрить самые изощренные технические методы давления. Например, прекращает обслуживание серверов, блокирует доступ к почтовым ящикам пользователей, то есть, пытается напакостить», — добавил Данюк. Он подчеркнул, что подобные действия Google направлены на то, чтобы поставить российского пользователя перед выбором: либо YouTube, либо остальные интернет-сервисы. «Замедление сервисов Google в России доказывает необходимость срочной модернизации тех аналогов популярных американских IT-продуктов, которые у нас есть. Это видеохостинги, которые у нас есть, они работают, но было бы здорово, чтобы произвели их апгрейд как можно скорее», — заключил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Google проявляет хамское поведение по отношению к российским пользователям, поскольку сначала отключает часть серверов, ускоряющих загрузку сервисов и контента YouTube, а только потом присылает об этом уведомление. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Ранее несколько российских операторов связи получили уведомления от Google, что их серверы отключают из-за правовой практики. В ближайшее время сотрудники американской компании выведут оборудование из эксплуатации. Примечательно, что соглашения с Луганском и Донецком погашены 18 марта, с Россией — 19 мая, но пока не у всех провайдеров. «Метод Google — это притча во языцех. Когда сначала отключают, а потом присылают официальное уведомление. Подобного рода политика абсолютно не приемлема. Отсутствие единой позиции по поводу причины отключения серверов также наталкивает на мысль, что это просто предвзятое отношение к нашим российским компаниям», — сказал Никита Данюк. Общественник отметил, что Google использует другие методы, нежели Meta (запрещенная в России экстремистская организация). «Мы видим, что методы Google, которые используются для того, чтобы проводить антироссийскую политику, не такие топорные, как у корпорации Meta. Эти абсолютно открыто призывают к легализации насилия против русских людей, российской армии, и все это было направлено против наших пользователей», — уточнил он. «Помимо предвзятой модерации контента и блокировки аккаунтов, которые принадлежат российским государственным СМИ, и не только государственным, но и общественным деятелям на YouTube, в целом, иностранная корпорация пытается внедрить самые изощренные технические методы давления. Например, прекращает обслуживание серверов, блокирует доступ к почтовым ящикам пользователей, то есть, пытается напакостить», — добавил Данюк. Он подчеркнул, что подобные действия Google направлены на то, чтобы поставить российского пользователя перед выбором: либо YouTube, либо остальные интернет-сервисы. «Замедление сервисов Google в России доказывает необходимость срочной модернизации тех аналогов популярных американских IT-продуктов, которые у нас есть. Это видеохостинги, которые у нас есть, они работают, но было бы здорово, чтобы произвели их апгрейд как можно скорее», — заключил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.