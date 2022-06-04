Медведев сравнил страны Запада с мафией

Дмитрий Медведев «посоветовал» странам Запада обратить внимание на семейные правила «Коза Ностры» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Запада против семей российских политиков походят на обычаи итальянской мафии, а также законы Хаммурапи. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также предположил, что вскоре в западных законах появится принцип «око за око, зуб за зуб», чтобы «никто из родственников не ушел от ответа», и будут восстановлены суды Линча.

«Можно предвидеть в будущем восприятие Западом и других прогрессивных семейных правил. Например, много полезного в обычаях итальянских „Ндрангеты“ и „Коза Ностра“», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ вспомнил и законы Хаммурапи, согласно которым за гибель ребенка от обрушения некачественной постройки можно было убить сына строителя. Чтобы никто из родственников не ушел от ответа, Медведев предложил Западу вернуть в свои законы также принцип талиона («око за око, зуб за зуб»). «Ну, а потом там смогут и суды Линча восстановить. Одновременно с легализацией Ку-клукс-клана», — написал он.

Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Ранее Великобритания ввела ограничения против бывшей жены президента РФ Владимира Путина Людмилы Очеретной. США, в свою очередь, наложили санкции на супругу и дочерей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В санкционный список также попали жена и взрослые дети пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Япония ввела ограничения в отношении родственников главы «Роснефти» Игоря Сечина и семей бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов.

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