Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина

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Великобритания ввела санкции против бывшей жену и двоюродных братьев Владимира Путина Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания наложила санкции на экс-жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Также в санкционные список попали еще 11 граждан России, среди которых олимпийская чемпионка и глава «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева. Об этом сообщается на сайте МИД Соединенного Королевства.

«Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении 12 россиян. Ограничения затронут Людмилу Очеретную, двух двоюродных братьев — Игоря и Романа Путиных и других родственников и друзей президента. Также санкции затронут Алину Кабаеву и Анну Зацеплину», — сообщается на сайте ведомства страны.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.

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Великобритания наложила санкции на экс-жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Также в санкционные список попали еще 11 граждан России, среди которых олимпийская чемпионка и глава «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева. Об этом сообщается на сайте МИД Соединенного Королевства. «Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении 12 россиян. Ограничения затронут Людмилу Очеретную, двух двоюродных братьев — Игоря и Романа Путиных и других родственников и друзей президента. Также санкции затронут Алину Кабаеву и Анну Зацеплину», — сообщается на сайте ведомства страны. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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