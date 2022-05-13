Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина

13 мая 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Великобритания ввела санкции против бывшей жену и двоюродных братьев Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания наложила санкции на экс-жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Также в санкционные список попали еще 11 граждан России, среди которых олимпийская чемпионка и глава «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева. Об этом сообщается на сайте МИД Соединенного Королевства. «Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении 12 россиян. Ограничения затронут Людмилу Очеретную, двух двоюродных братьев — Игоря и Романа Путиных и других родственников и друзей президента. Также санкции затронут Алину Кабаеву и Анну Зацеплину», — сообщается на сайте ведомства страны. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Великобритания наложила санкции на экс-жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Также в санкционные список попали еще 11 граждан России, среди которых олимпийская чемпионка и глава «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева. Об этом сообщается на сайте МИД Соединенного Королевства. «Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении 12 россиян. Ограничения затронут Людмилу Очеретную, двух двоюродных братьев — Игоря и Романа Путиных и других родственников и друзей президента. Также санкции затронут Алину Кабаеву и Анну Зацеплину», — сообщается на сайте ведомства страны. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.