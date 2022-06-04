Аналитик Сигал назвал условия для нового повышения выплат в РФ

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1 июня в России была проведена внеплановая индексация выплат и пособий Фото:

Новая внеплановая индексация социальных выплат возможна, если это мало отразится на инфляции и позволит снизить ее последствия для россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

В России с 1 июня проиндексированы пенсии и социальные выплаты. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, повышение составило 10%. Кроме того, в стране был повышен Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), от которого зависят государственные выплаты и пособия.

«Необдуманное выплескивание излишних денежных масс может подстегнуть инфляционные процессы, поэтому всякий раз для решений такого рода проводится тщательный анализ и большая аналитическая работа. Нынешние меры, с учетом улучшения прогнозов по годовой инфляции, увеличат доходы населения и нивелируют отрицательную реакцию на возможные инфляционные процессы», — сказал Павел Сигал.

Как объяснил собеседник агентства, любая индексация является продуманной мерой, позволяющая нивелировать воздействие инфляции. «Повышение или индексация МРОТ и различных социальных выплат, как правило, связанно с необходимостью стабилизировать уровень заработной платы, пенсионных выплат и социальных выплат до текущих и прогнозируемых значений инфляции. Всякое повышение — это четко просчитанная и продуманная мера, поскольку, помимо очевидной пользы для экономики и граждан, также может нанести и вред», — отметил он.

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Новая внеплановая индексация социальных выплат возможна, если это мало отразится на инфляции и позволит снизить ее последствия для россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В России с 1 июня проиндексированы пенсии и социальные выплаты. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, повышение составило 10%. Кроме того, в стране был повышен Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), от которого зависят государственные выплаты и пособия. «Необдуманное выплескивание излишних денежных масс может подстегнуть инфляционные процессы, поэтому всякий раз для решений такого рода проводится тщательный анализ и большая аналитическая работа. Нынешние меры, с учетом улучшения прогнозов по годовой инфляции, увеличат доходы населения и нивелируют отрицательную реакцию на возможные инфляционные процессы», — сказал Павел Сигал. Как объяснил собеседник агентства, любая индексация является продуманной мерой, позволяющая нивелировать воздействие инфляции. «Повышение или индексация МРОТ и различных социальных выплат, как правило, связанно с необходимостью стабилизировать уровень заработной платы, пенсионных выплат и социальных выплат до текущих и прогнозируемых значений инфляции. Всякое повышение — это четко просчитанная и продуманная мера, поскольку, помимо очевидной пользы для экономики и граждан, также может нанести и вред», — отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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