Зеленский хочет запретить фейерверки во время военного положения

06 июня 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

По словам Зеленского, он направил петицию о фейерверках с просьбой принять необходимые меры реагирования Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Зеленский поручил кабмину Украины рассмотреть вопрос о запрете на использование пиротехники. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на слова Зеленского. «Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту. Считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне», — доложил Зеленский, передает СМИ. По словам лидера Украины, в настоящее время производство, хранение, перевозка и торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа законодательно не регулируются. Военное положение на территории Украины было введено в конце февраля и с тех пор ежемесячно продлевалось. Через три месяца Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране сразу на 90 суток (до 23 августа включительно). О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По заявлению главы государства, основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а не захват страны. ВС РФ поставлена задача — избежать жертв среди мирного населения страны. Вместе с тем, ВСУ и нацбатальоны используют жителей в качестве живого щита, отказываются обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров и не выпускают беженцев. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Владимир Зеленский поручил кабмину Украины рассмотреть вопрос о запрете на использование пиротехники. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на слова Зеленского. «Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту. Считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне», — доложил Зеленский, передает СМИ. По словам лидера Украины, в настоящее время производство, хранение, перевозка и торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа законодательно не регулируются. Военное положение на территории Украины было введено в конце февраля и с тех пор ежемесячно продлевалось. Через три месяца Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране сразу на 90 суток (до 23 августа включительно). О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По заявлению главы государства, основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а не захват страны. ВС РФ поставлена задача — избежать жертв среди мирного населения страны. Вместе с тем, ВСУ и нацбатальоны используют жителей в качестве живого щита, отказываются обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров и не выпускают беженцев.