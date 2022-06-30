Bloomberg: ЦБ Европы написали реквием по потугам снизить инфляцию

Общая проблема ЦБ — испепеляющее ценовое давление, которое достигло 40-летнего максимума в США Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Мир приближается к состоянию более высокой инфляции, что вынуждает центральные банки Европы разорвать свои планы на последние 20 лет. Об этом заявили главы банков США и Европы во время ежегодного форума ЕЦБ в Синтре (Португалия). Их заявление стало своеобразным трауром или же реквиемом по попыткам снижения инфляции, пишет Bloomberg.

«Я не думаю, что мы вернемся к той среде низкой инфляции», — заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Как уточняет Bloomberg, ее комментарии, наряду с заявлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и главы Банка Англии Эндрю Бейли, означают потенциальный переворот в практике денежно-кредитной политики.

В течение многих лет основным врагом, с которым сталкивались центральные банки, была слишком низкая инфляция. Это вынуждало их устанавливать почти нулевые процентные ставки и массово покупать облигации, чтобы поднять свою экономику во время рецессии и слабого восстановления.

Теперь общий враг — это «испепеляющее» ценовое давление, которое достигло 40-летнего максимума в США. ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов в этом месяце — это самый большой рост с 1994 года. И есть большая вероятность, что такое может повториться и в июле. Этот прогноз показывает самые агрессивные действия ФРС с 1990-х годов, предполагая, что ставки вырастут еще на 175 базисных пунктов в этом году и достигнут пика между 3,75% и 4% в 2023 году.

«Последние десять лет были пиком дезинфляционных сил, с которыми мы столкнулись. Похоже, что этого мира больше нет, по крайней мере, на время. Сейчас мы живем с другими силами и должны думать о денежно-кредитной политике совсем по-другому», — заявил Пауэл.

Ранее Пауэл сказал, что проблемы с инфляцией в США связаны с текущей политической ситуацией на Украине. Тем самым он признал поражение в экономической войне с Россией.

Европа ввела масштабные энергетические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации ЕС утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Президент России Владимир Путин считает, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире.

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