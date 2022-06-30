Володин объяснил природу фейков о спецоперации из Киева

30 июня 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Украинские власти пытаются подчеркнуть «псевдопобеды», распространяя фейки о ВС РФ, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти намеренно распространяют дезинформацию об обмене пленных бойцов нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), чтобы подчеркнуть свои мнимые победы. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Что касается киевского режима, он намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды. На самом деле — терпит поражение за поражением», — написал Володин в Telegram. По словам спикера, по каждому участнику батальона «Азов» проводятся следственные мероприятия, в ходе которых российская сторона выясняет, в каким именно действиях замешан боец. «Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд», — добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной. По информации ведомства, процедура проводилась по формуле 144 на 144 военнослужащих, уточняет «Царьград». Вячеслав Володин отмечал, что российская сторона обменивает исключительно тяжелораненых и неспособных участвовать в боевых действиях пленных. На Украине с 24 февраля проводится специальная операция России. Официальные лица РФ не раз отмечали, что в ходе нее украинские власти при поддержке западных СМИ распространяют фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские власти намеренно распространяют дезинформацию об обмене пленных бойцов нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), чтобы подчеркнуть свои мнимые победы. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Что касается киевского режима, он намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды. На самом деле — терпит поражение за поражением», — написал Володин в Telegram. По словам спикера, по каждому участнику батальона «Азов» проводятся следственные мероприятия, в ходе которых российская сторона выясняет, в каким именно действиях замешан боец. «Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд», — добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной. По информации ведомства, процедура проводилась по формуле 144 на 144 военнослужащих, уточняет «Царьград». Вячеслав Володин отмечал, что российская сторона обменивает исключительно тяжелораненых и неспособных участвовать в боевых действиях пленных. На Украине с 24 февраля проводится специальная операция России. Официальные лица РФ не раз отмечали, что в ходе нее украинские власти при поддержке западных СМИ распространяют фейки о действиях Вооруженных сил РФ.