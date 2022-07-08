Губернатор Брянской области заявил о новых обстрелах в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Украинские беспилотники зашли в воздушное пространство Брянской области, сообщил Александр Богомаз Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстрелял пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — написал Богомаз.

Также российские ПВО сбили беспилотник в Карачевском районе. На месте работают военные.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстрелял пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — написал Богомаз. Также российские ПВО сбили беспилотник в Карачевском районе. На месте работают военные. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...