Губернатор Брянской области заявил о новых обстрелах в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстрелял пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — написал Богомаз.
Также российские ПВО сбили беспилотник в Карачевском районе. На месте работают военные.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстрелял пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — написал Богомаз. Также российские ПВО сбили беспилотник в Карачевском районе. На месте работают военные. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.