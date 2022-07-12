Участники спецоперации РФ получат новый статус 13 июля 2022 в 01:35 Размер текста - 17 + В Госдуме рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственная дума в ближайшее время рассмотрит законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников, которые являются участниками российской специальной операции на Украине. Информация об этом содержится на официальном сайте Госдумы. «Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что законопроект ранее обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении закон об обеспечении ВС РФ при проведении спецопераций за пределами РФ. Отмечалось, что законопроект коснется права военнослужащих разбронировать материальные ценности государственного резерва. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что ее цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов украинской стороной и геноцида киевского режима. Государственная дума в ближайшее время рассмотрит законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников, которые являются участниками российской специальной операции на Украине. Информация об этом содержится на официальном сайте Госдумы. «Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что законопроект ранее обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении закон об обеспечении ВС РФ при проведении спецопераций за пределами РФ. Отмечалось, что законопроект коснется права военнослужащих разбронировать материальные ценности государственного резерва. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что ее цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов украинской стороной и геноцида киевского режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям