«Альфа-групп» пожалуется в МВД на «украинское гражданство» Авена

19 июля 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Ранее СМИ сообщали, что Фридман и Авен хотят получить украинское гражданство, чтобы обойти антироссийские санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Альфа-групп» пожалуется в правоохранительные органы на telegram-каналы в связи с их заявлением о том, что председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридмана и член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Петр Авен подавали заявку на получение украинского гражданства. По заявлениям компании, они не получали украинского гражданства и не обращались за его получением. «Опубликованная некоторыми telegram-каналами информация о получении ими украинского гражданства — очередная клевета и фейк», — цитирует РБК сообщение компании. Представители «Альфа-групп» рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы, чтобы завести уголовное дело о клевете. Ранее глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что российский бизнесмен, основатель Альфа-Банка Михаил Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

«Альфа-групп» пожалуется в правоохранительные органы на telegram-каналы в связи с их заявлением о том, что председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридмана и член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Петр Авен подавали заявку на получение украинского гражданства. По заявлениям компании, они не получали украинского гражданства и не обращались за его получением. «Опубликованная некоторыми telegram-каналами информация о получении ими украинского гражданства — очередная клевета и фейк», — цитирует РБК сообщение компании. Представители «Альфа-групп» рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы, чтобы завести уголовное дело о клевете. Ранее глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что российский бизнесмен, основатель Альфа-Банка Михаил Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.