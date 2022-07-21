Newsweek: Запад дал Путину новый рычаг давления

Владимир Путин оказался в выигрышной ситуации из-за хаоса в западных странах, сообщили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Образовавшаяся в результате украинского кризиса и последствий антироссийских санкций неопределенность внутри западных стран станет дополнительным рычагом давления президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления, экс-заместитель госсекретаря США Уильям Бернс.

«В какой-то степени нынешний хаос служит интересам Путина», — передает слова Бернса американский журнал Newsweek. По его мнению, на руку российскому президенту играет внутренняя неопределенность на Западе. «Все это служит интересам России и Путина. Чем более хаотична и противоречива картина на Западе, тем больше пространства для маневра, по мнению Путина, у него есть», — считает он.

Как объяснил Бернс, граждане западных стран теряют доверие к традиционным институтам в демократических государствах на фоне антироссийской кампании своих правительств. В это время на лидирующие позиции выходят такие авторитетные «противники», как Россия, добавил он.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект. США и страны Европы столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и рекордным ростом инфляции. В связи с этим Европа не рискнула включить в седьмой пакет санкций полный запрет на поставку российского газа в условиях беспрецедентного роста цен на топливо, передает «Царьград».

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