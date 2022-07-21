21 июля 2022

«Ведомости»: в России введут электронные очереди на таможне

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти РФ хотят решить проблему с очередями на границе с помощью электронных очередей Фото:

В России могут ввести электронное регулирование очередности проезда транспорта через пограничные пункты. Такая инициатива содержится в перечне предложений министерств, сообщают «Ведомости».

Для регулирования логистики товаров, перевозимых автотранспортом, и переориентации транспортно-логистических путей на китайское направление, предлагается ввести новый порядок регулирования очередности проезда, говорится в документе. Источник газеты уточнил, что речь идет о внедрении системы электронной очереди для большегрузов на загруженных пунктах пропуска.

По данным Федеральной таможенной службы России, на границе с Китаем 20 июля очередь большегрузов достигала 90 машин, на границе с Грузией — 600. «В среднем сохраняются простои до 10 дней на всех пунктах пропуска. На Верхнем Ларсе и на Забайкальске простои могут достигать до 20 дней и более», — отметил гендиректор Globaltruck Илья Саттаров.

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В России могут ввести электронное регулирование очередности проезда транспорта через пограничные пункты. Такая инициатива содержится в перечне предложений министерств, сообщают «Ведомости». Для регулирования логистики товаров, перевозимых автотранспортом, и переориентации транспортно-логистических путей на китайское направление, предлагается ввести новый порядок регулирования очередности проезда, говорится в документе. Источник газеты уточнил, что речь идет о внедрении системы электронной очереди для большегрузов на загруженных пунктах пропуска. По данным Федеральной таможенной службы России, на границе с Китаем 20 июля очередь большегрузов достигала 90 машин, на границе с Грузией — 600. «В среднем сохраняются простои до 10 дней на всех пунктах пропуска. На Верхнем Ларсе и на Забайкальске простои могут достигать до 20 дней и более», — отметил гендиректор Globaltruck Илья Саттаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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