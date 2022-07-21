«Ведомости»: в России введут электронные очереди на таможне

В России могут ввести электронное регулирование очередности проезда транспорта через пограничные пункты. Такая инициатива содержится в перечне предложений министерств, сообщают «Ведомости».
Для регулирования логистики товаров, перевозимых автотранспортом, и переориентации транспортно-логистических путей на китайское направление, предлагается ввести новый порядок регулирования очередности проезда, говорится в документе. Источник газеты уточнил, что речь идет о внедрении системы электронной очереди для большегрузов на загруженных пунктах пропуска.
По данным Федеральной таможенной службы России, на границе с Китаем 20 июля очередь большегрузов достигала 90 машин, на границе с Грузией — 600. «В среднем сохраняются простои до 10 дней на всех пунктах пропуска. На Верхнем Ларсе и на Забайкальске простои могут достигать до 20 дней и более», — отметил гендиректор Globaltruck Илья Саттаров.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
В России могут ввести электронное регулирование очередности проезда транспорта через пограничные пункты. Такая инициатива содержится в перечне предложений министерств, сообщают «Ведомости». Для регулирования логистики товаров, перевозимых автотранспортом, и переориентации транспортно-логистических путей на китайское направление, предлагается ввести новый порядок регулирования очередности проезда, говорится в документе. Источник газеты уточнил, что речь идет о внедрении системы электронной очереди для большегрузов на загруженных пунктах пропуска. По данным Федеральной таможенной службы России, на границе с Китаем 20 июля очередь большегрузов достигала 90 машин, на границе с Грузией — 600. «В среднем сохраняются простои до 10 дней на всех пунктах пропуска. На Верхнем Ларсе и на Забайкальске простои могут достигать до 20 дней и более», — отметил гендиректор Globaltruck Илья Саттаров.