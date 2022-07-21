Сенатор Пушков дал совет Стивену Кингу из-за «Зеленского»

Сенатор РФ Алексей Пушков посоветовал американскому писателю Стивену Кингу сочинять «ужастики», вместо того, чтобы политикой заниматься. Так он прокомментировал обещание фантаста «Зеленскому» написать книгу про русских пранкеров Вована и Лексуса.
«[Стивен] Кинг выглядит здесь как персонаж из фильма ужасов. Лучше бы ему свои ужастики писать, чем политикой заниматься», — написал сенатор в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся президентом Украины Владимиром Зеленским, написать книгу о российских военнослужащих, якобы издевавшихся над националистами батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). По его словам, в дальнейшем он намерен выдать эту фейковую историю за настоящий материал.
Об очередном розыгрыше рассказали лично пранкеры Вован и Лексус в видео на Rutube. Кинг положительно отреагировал на предложение «Зеленского». Он пообещал сделать все возможное, чтобы исполнить просьбу «Зеленского». «Мы сделаем все, что можем», — ответил писатель.
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Сенатор РФ Алексей Пушков посоветовал американскому писателю Стивену Кингу сочинять «ужастики», вместо того, чтобы политикой заниматься. Так он прокомментировал обещание фантаста «Зеленскому» написать книгу про русских пранкеров Вована и Лексуса. «[Стивен] Кинг выглядит здесь как персонаж из фильма ужасов. Лучше бы ему свои ужастики писать, чем политикой заниматься», — написал сенатор в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся президентом Украины Владимиром Зеленским, написать книгу о российских военнослужащих, якобы издевавшихся над националистами батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). По его словам, в дальнейшем он намерен выдать эту фейковую историю за настоящий материал. Об очередном розыгрыше рассказали лично пранкеры Вован и Лексус в видео на Rutube. Кинг положительно отреагировал на предложение «Зеленского». Он пообещал сделать все возможное, чтобы исполнить просьбу «Зеленского». «Мы сделаем все, что можем», — ответил писатель.