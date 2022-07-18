Стивен Кинг пообещал «Зеленскому» написать книгу про русских. Новый пранк Вована и Лексуса

18 июля 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Стивен Кинг согласился создать фейк о российской армии для привлечения внимания к Украине, сообщили Вован и Луксус Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся президентом Украины Владимиром Зеленским, написать книгу о русских военных, якобы издевавшихся над националистами батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), чтобы позже выдать эту фейковую историю за настоящий материал. Об очередном розыгрыше рассказали сами пранкеры в видео на Rutube. «Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона „Азов“ в подвале… Мы могли бы представить этот материал как настоящий», — сказали пранкеры Кингу. Писатель положительно отреагировал на предложение «Зеленского». «Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», — ответил он. Кроме того, Вован и Лексус от лица украинского президента договорились с Кингом о том, что писатель предоставит Зеленскому роль в новой экранизации романа «Оно». «Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда боевые действия закончатся, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза», — пообещал писатель. Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила им приз за пранки над западными политиками. В мае Вован и Лексус вывели на откровенный разговор бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Политик подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории республики, сообщает RT. Кроме того, в разговоре с пранкерами глава Минобороны Британии Бен Уоллес одобрил использование Украиной ядерного оружия для защиты от России и сообщил, что Британия всегда желала вступления Украины в НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся президентом Украины Владимиром Зеленским, написать книгу о русских военных, якобы издевавшихся над националистами батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), чтобы позже выдать эту фейковую историю за настоящий материал. Об очередном розыгрыше рассказали сами пранкеры в видео на Rutube. «Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона „Азов“ в подвале… Мы могли бы представить этот материал как настоящий», — сказали пранкеры Кингу. Писатель положительно отреагировал на предложение «Зеленского». «Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», — ответил он. Кроме того, Вован и Лексус от лица украинского президента договорились с Кингом о том, что писатель предоставит Зеленскому роль в новой экранизации романа «Оно». «Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда боевые действия закончатся, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза», — пообещал писатель. Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила им приз за пранки над западными политиками. В мае Вован и Лексус вывели на откровенный разговор бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Политик подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории республики, сообщает RT. Кроме того, в разговоре с пранкерами глава Минобороны Британии Бен Уоллес одобрил использование Украиной ядерного оружия для защиты от России и сообщил, что Британия всегда желала вступления Украины в НАТО.