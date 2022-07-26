26 июля 2022

Экс-премьер Израиля обеспокоен кризисом в отношениях с Россией

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Клипарт. Сток Сайт президента России, нетаньяху биньямин
Нетаньяху: Болтовня Ганца и Лапида несет угрозу нацбезопасности Израиля Фото:

Кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом заявил бывший израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны этот кризис преодолеть. На протяжении многих лет мы ответственно развивали сбалансированные отношения с Россией. […] Я обеспокоен тем, что-то, что мы построили за эти годы, рушится прямо на наших глазах в последние недели. […] А пока у меня есть одна просьба к (Яиру — прим. ред. URA.RU) Лапиду и (Бени — прим. ред. URA.RU) Ганцу — прекратите болтовню. Ваше поведение угрожает нашей национальной безопасности. Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», — поделился он. Запись его выступления доступна к просмотру на странице политика в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее Минюст РФ попросил закрыть в России еврейское агентство «Сохнут». Соответствующий запрос поступил в Басманный суд Москвы. Иск должны рассмотреть 28 июля. Канцелярия премьер-министра Израиля доложила, что в РФ будет отправлена правительственная делегация, чтобы решить вопрос о дальнейшей работе в России еврейской организации.

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Кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом заявил бывший израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны этот кризис преодолеть. На протяжении многих лет мы ответственно развивали сбалансированные отношения с Россией. […] Я обеспокоен тем, что-то, что мы построили за эти годы, рушится прямо на наших глазах в последние недели. […] А пока у меня есть одна просьба к (Яиру — прим. ред. URA.RU) Лапиду и (Бени — прим. ред. URA.RU) Ганцу — прекратите болтовню. Ваше поведение угрожает нашей национальной безопасности. Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», — поделился он. Запись его выступления доступна к просмотру на странице политика в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее Минюст РФ попросил закрыть в России еврейское агентство «Сохнут». Соответствующий запрос поступил в Басманный суд Москвы. Иск должны рассмотреть 28 июля. Канцелярия премьер-министра Израиля доложила, что в РФ будет отправлена правительственная делегация, чтобы решить вопрос о дальнейшей работе в России еврейской организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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