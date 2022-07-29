Замкомандующего ЮВО обвинили в трате средств Минобороны РФ 29 июля 2022 в 18:26 Размер текста - 17 + Виктор Воронов подозревается в незаконном использовании средств Минобороны РФ Фото: Алексей Гущин © URA.RU Замкомандующего Южного военного округа Виктора Воронова заподозрили в незаконном использовании двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда. «По данным предварительного расследования, Воронов обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома», — сообщил представитель суда. Его слова приводит РИА «Новости». Также представители закона добавили, что Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенническим действиям. «1 августа в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится апелляционное рассмотрение жалобы об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде. Замкомандующего Южного военного округа Виктора Воронова заподозрили в незаконном использовании двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда. «По данным предварительного расследования, Воронов обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома», — сообщил представитель суда. Его слова приводит РИА «Новости». Также представители закона добавили, что Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенническим действиям. «1 августа в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится апелляционное рассмотрение жалобы об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям