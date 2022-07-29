Замкомандующего ЮВО обвинили в трате средств Минобороны РФ

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Виктор Воронов подозревается в незаконном использовании средств Минобороны РФ Фото:

Замкомандующего Южного военного округа Виктора Воронова заподозрили в незаконном использовании двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.

«По данным предварительного расследования, Воронов обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома», — сообщил представитель суда. Его слова приводит РИА «Новости».

Также представители закона добавили, что Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенническим действиям. «1 августа в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится апелляционное рассмотрение жалобы об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде.

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Замкомандующего Южного военного округа Виктора Воронова заподозрили в незаконном использовании двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда. «По данным предварительного расследования, Воронов обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома», — сообщил представитель суда. Его слова приводит РИА «Новости». Также представители закона добавили, что Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенническим действиям. «1 августа в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится апелляционное рассмотрение жалобы об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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