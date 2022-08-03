Беженцы с Украины пожаловались на «адские» условия труда в Европе

04 августа 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

«Страна» сообщила, что беженцы с Украины жалуются на тяжелые условия труда в Европе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Беженцы с Украины пожаловались на тяжелые условия труда в Европе. Об этом сообщили сами украинцы. «Мы с марта находимся в Италии. Жилье бесплатное, три месяца также платили помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Но выплат уже нет, хозяева намекают, что пора бы уже и съехать. С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по 10 часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило», — поделилась украинка с газетой «Страна». Другая беженка рассказала, что в Италии много неофициальной занятости, однако местные пользуются этим и зачастую не выплачивают работникам заработную плату. Кроме того, по словам собеседницы издания, в стране практикуется продажа хороших должностей: посреднику нужно заплатить до 500 евро, чтобы он порекомендовал кандидата. Также в газете отмечается, что с трудностями при трудоустройстве сталкиваются и украинские врачи, так как довольно-таки непросто найти рабочее место. Несмотря на это, при принятии на работу не везде требуют предъявить документ об образовании. Страны Евросоюза принимают беженцев с Украины из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Многие украинцы разочарованы сервисом и очередями к врачам, а кто-то и вовсе обвиняет Запад в «отсталости» по сравнению с Украиной. Так, в мае беженцы из Украины, уехавшие в Германию, доложили, что не получили ни одной положенной им выплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беженцы с Украины пожаловались на тяжелые условия труда в Европе. Об этом сообщили сами украинцы. «Мы с марта находимся в Италии. Жилье бесплатное, три месяца также платили помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Но выплат уже нет, хозяева намекают, что пора бы уже и съехать. С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по 10 часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило», — поделилась украинка с газетой «Страна». Другая беженка рассказала, что в Италии много неофициальной занятости, однако местные пользуются этим и зачастую не выплачивают работникам заработную плату. Кроме того, по словам собеседницы издания, в стране практикуется продажа хороших должностей: посреднику нужно заплатить до 500 евро, чтобы он порекомендовал кандидата. Также в газете отмечается, что с трудностями при трудоустройстве сталкиваются и украинские врачи, так как довольно-таки непросто найти рабочее место. Несмотря на это, при принятии на работу не везде требуют предъявить документ об образовании. Страны Евросоюза принимают беженцев с Украины из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Многие украинцы разочарованы сервисом и очередями к врачам, а кто-то и вовсе обвиняет Запад в «отсталости» по сравнению с Украиной. Так, в мае беженцы из Украины, уехавшие в Германию, доложили, что не получили ни одной положенной им выплаты.