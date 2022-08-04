Вооруженные силы РФ вытеснили украинские войска с позиций около города Авдеевка в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке, а также атаковали «Точкой-У» поселок в Брянской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 августа.
- ВСУ нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке. Люди, находившиеся в момент обстрела в здании драмтеатра, вынуждены были прятаться в подвалах. URA.RU подготовило сводку новостей по данному происшествию.
- Украинские военные также ударили «Точкой-У» по поселку Климово Брянской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
- Вооруженные силы РФ вытеснили украинские войска с позиций около города Авдеевка в Донецкой народной республике. По направлению Спартак — Авдеевка ВСУ ушли с шахты Бутовка.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что украинские военные убили своих военнопленных солдат в Еленовке с целью устранения опасных свидетелей. Затем войска Украины вновь напали на колонию с пленными.
- В департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ сообщили о регулярных нападениях украинских войск на ядерные объекты. По словам представителя МИД, это подтверждает нацеленность Украины на создание предпосылок для ядерной катастрофы.
- В Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы ВСУ нападают на Донбасс под действием наркотиков. После регулярного их употребления они испытывают побочные эффекты и становятся более агрессивными. На местах, оставленных украинскими войсками, были обнаружены вещества наркотического содержания.
- В Международной правозащитной организации Amnesty International обвинили Украину в нарушении военного права. Например, правозащитники пришли к выводу, что в 22 из 29 посещенных ими школ в юго-восточных областях Украины размещался либо личный состав ВСУ, либо их вооружение и техника.
- Генпрокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников. Обвиняемыми выступили наемники из Хорватии, Швеции и Великобритании.
- В центре Донецка женщину и ее внучку разорвали на части снаряды ВСУ. Об этом сообщил Пятый канал.
Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он уточнил, что приоритетом российской армии является защита мирных жителей Донбасса.
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