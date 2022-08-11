Шольц высказался о возможном визите Путина в Германию

11 августа 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Шольц отметил, что для дальнейшего взаимодействия с ФРГ Россия должна подписать с Украиной мирное соглашение Фото: Bundesregierung\Denzel Канцлер Германии Олаф Шольц еще не думал, когда мог бы состоятся визит президента России Владимира Путина в ФРГ. Однако условиями визита являются прекращение спецоперации на территории Украины, а также мирный договор между Москвой и Киевом, который не должен иметь характер «принудительного мира». Об этом канцлер Германии рассказал на традиционной большой летней пресс-конференции. «Что касается вопроса, когда Путин снова появится в Германии, — об этом я пока не размышлял. Я думаю, что одно абсолютно ясно, что [спецоперация] должна быть закончена», — приводит слова Шольца РИА «Новости». Он отметил, что спецоперация стала причиной принятия по всему миру множества санкций, повышенных бюджетов на вооружение и поддержки Украины оружием. По его мнению, для дальнейшего взаимодействия с другими странами Россия должна подписать с Украиной мирное соглашение, оно не должно быть «принудительным миром». Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать мирное соглашение, так как это поставит под сомнение возможность дальнейшего развития страны и приведет к новому конфликту. Он считает, что сегодня сесть за стол переговоров невозможно, «физически нереально». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита украинского народа от массовых убийств и геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канцлер Германии Олаф Шольц еще не думал, когда мог бы состоятся визит президента России Владимира Путина в ФРГ. Однако условиями визита являются прекращение спецоперации на территории Украины, а также мирный договор между Москвой и Киевом, который не должен иметь характер «принудительного мира». Об этом канцлер Германии рассказал на традиционной большой летней пресс-конференции. «Что касается вопроса, когда Путин снова появится в Германии, — об этом я пока не размышлял. Я думаю, что одно абсолютно ясно, что [спецоперация] должна быть закончена», — приводит слова Шольца РИА «Новости». Он отметил, что спецоперация стала причиной принятия по всему миру множества санкций, повышенных бюджетов на вооружение и поддержки Украины оружием. По его мнению, для дальнейшего взаимодействия с другими странами Россия должна подписать с Украиной мирное соглашение, оно не должно быть «принудительным миром». Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать мирное соглашение, так как это поставит под сомнение возможность дальнейшего развития страны и приведет к новому конфликту. Он считает, что сегодня сесть за стол переговоров невозможно, «физически нереально». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита украинского народа от массовых убийств и геноцида.