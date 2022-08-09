Советник Зеленского объяснил отказ Украины от переговоров с РФ

Украина не будет подписывать мирное соглашение, так как это ставит под сомнение возможность дальнейшего развития страны и приведет к новому конфликту. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Это нужно осознать — уже не может быть такого, что мы подпишем какой-то, условно говоря, Минск-3, потому что тогда мы должны будем признать, что через год мы снова будем иметь конфликт. Тогда мы должны будем признать, что нам нужно полностью забыть о возможности развивать Украину, потому что и наши партнеры будут понимать, что если в Украине останется хотя бы какая-то территория под контролем России, то в Украине категорически не можно будет вкладывать деньги, в Украину нельзя будет возвращаться, в Украине нельзя будет развивать бизнес. То есть Украина будет территорией, которая не будет развиваться, это будет руина», — приводит слова Подоляка BBC News Украина.
Он считает, что сегодня сесть за стол переговоров невозможно, «физически нереально». По его мнению, единственный вариант — это чтобы ВСУ полностью «отодвинули» Россию с освобожденных территорий.
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Украина не будет подписывать мирное соглашение, так как это ставит под сомнение возможность дальнейшего развития страны и приведет к новому конфликту. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Это нужно осознать — уже не может быть такого, что мы подпишем какой-то, условно говоря, Минск-3, потому что тогда мы должны будем признать, что через год мы снова будем иметь конфликт. Тогда мы должны будем признать, что нам нужно полностью забыть о возможности развивать Украину, потому что и наши партнеры будут понимать, что если в Украине останется хотя бы какая-то территория под контролем России, то в Украине категорически не можно будет вкладывать деньги, в Украину нельзя будет возвращаться, в Украине нельзя будет развивать бизнес. То есть Украина будет территорией, которая не будет развиваться, это будет руина», — приводит слова Подоляка BBC News Украина. Он считает, что сегодня сесть за стол переговоров невозможно, «физически нереально». По его мнению, единственный вариант — это чтобы ВСУ полностью «отодвинули» Россию с освобожденных территорий. Ранее президент России Владимир Путин оценил вероятность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он считает, что желания переговоров у Киева нет, так как Украина отказывается выполнять достигнутые договоренности. Для создания условий переговоров российские войска отошли из Киева.