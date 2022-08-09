Советник Зеленского объяснил отказ Украины от переговоров с РФ

09 августа 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Он считает, что сегодня сесть за стол переговоров физически невозможно Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не будет подписывать мирное соглашение, так как это ставит под сомнение возможность дальнейшего развития страны и приведет к новому конфликту. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Это нужно осознать — уже не может быть такого, что мы подпишем какой-то, условно говоря, Минск-3, потому что тогда мы должны будем признать, что через год мы снова будем иметь конфликт. Тогда мы должны будем признать, что нам нужно полностью забыть о возможности развивать Украину, потому что и наши партнеры будут понимать, что если в Украине останется хотя бы какая-то территория под контролем России, то в Украине категорически не можно будет вкладывать деньги, в Украину нельзя будет возвращаться, в Украине нельзя будет развивать бизнес. То есть Украина будет территорией, которая не будет развиваться, это будет руина», — приводит слова Подоляка BBC News Украина. Он считает, что сегодня сесть за стол переговоров невозможно, «физически нереально». По его мнению, единственный вариант — это чтобы ВСУ полностью «отодвинули» Россию с освобожденных территорий. Ранее президент России Владимир Путин оценил вероятность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он считает, что желания переговоров у Киева нет, так как Украина отказывается выполнять достигнутые договоренности. Для создания условий переговоров российские войска отошли из Киева.

Украина не будет подписывать мирное соглашение, так как это ставит под сомнение возможность дальнейшего развития страны и приведет к новому конфликту. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Это нужно осознать — уже не может быть такого, что мы подпишем какой-то, условно говоря, Минск-3, потому что тогда мы должны будем признать, что через год мы снова будем иметь конфликт. Тогда мы должны будем признать, что нам нужно полностью забыть о возможности развивать Украину, потому что и наши партнеры будут понимать, что если в Украине останется хотя бы какая-то территория под контролем России, то в Украине категорически не можно будет вкладывать деньги, в Украину нельзя будет возвращаться, в Украине нельзя будет развивать бизнес. То есть Украина будет территорией, которая не будет развиваться, это будет руина», — приводит слова Подоляка BBC News Украина. Он считает, что сегодня сесть за стол переговоров невозможно, «физически нереально». По его мнению, единственный вариант — это чтобы ВСУ полностью «отодвинули» Россию с освобожденных территорий. Ранее президент России Владимир Путин оценил вероятность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он считает, что желания переговоров у Киева нет, так как Украина отказывается выполнять достигнутые договоренности. Для создания условий переговоров российские войска отошли из Киева.