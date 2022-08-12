Пушков: ЕС рискует получить «второй Чернобыль» из Запорожской АЭС

13 августа 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

Пушков: отношение Европы к украинским атакам на ЗАЭС вызывает недоумение Фото: duma.gov.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа рискует получить «второй Чернобыль», если будет и дальше относиться к происходящему на Запорожской АЭС также, как сейчас. Об этом завил сенатор Алексей Пушков. «США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?» — написал он в telegram-канале. Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе действий российских солдат под их контролем оказались Херсонская и Запорожская области. Там расположен важный объект — Запорожская атомная электростанция. Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий говорил о том, что ВСУ, нанося удары по инфраструктуре ЗАЭС, не осознают последствий своих действий. По его мнению, если так и дальше продолжится, произойдет катастрофа.

Европа рискует получить «второй Чернобыль», если будет и дальше относиться к происходящему на Запорожской АЭС также, как сейчас. Об этом завил сенатор Алексей Пушков. «США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?» — написал он в telegram-канале. Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе действий российских солдат под их контролем оказались Херсонская и Запорожская области. Там расположен важный объект — Запорожская атомная электростанция. Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий говорил о том, что ВСУ, нанося удары по инфраструктуре ЗАЭС, не осознают последствий своих действий. По его мнению, если так и дальше продолжится, произойдет катастрофа.