12 августа 2022

Пушков: ЕС рискует получить «второй Чернобыль» из Запорожской АЭС

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Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Пушков: отношение Европы к украинским атакам на ЗАЭС вызывает недоумение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европа рискует получить «второй Чернобыль», если будет и дальше относиться к происходящему на Запорожской АЭС также, как сейчас. Об этом завил сенатор Алексей Пушков.

«США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?» — написал он в telegram-канале.

Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе действий российских солдат под их контролем оказались Херсонская и Запорожская области. Там расположен важный объект — Запорожская атомная электростанция. Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий говорил о том, что ВСУ, нанося удары по инфраструктуре ЗАЭС, не осознают последствий своих действий. По его мнению, если так и дальше продолжится, произойдет катастрофа.

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Европа рискует получить «второй Чернобыль», если будет и дальше относиться к происходящему на Запорожской АЭС также, как сейчас. Об этом завил сенатор Алексей Пушков. «США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?» — написал он в telegram-канале. Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе действий российских солдат под их контролем оказались Херсонская и Запорожская области. Там расположен важный объект — Запорожская атомная электростанция. Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий говорил о том, что ВСУ, нанося удары по инфраструктуре ЗАЭС, не осознают последствий своих действий. По его мнению, если так и дальше продолжится, произойдет катастрофа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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