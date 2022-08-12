МИД предсказало страшные последствия от ударов ВСУ по ЗАЭС

13 августа 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Вишневецкий: удары ВСУ по Запорожской АЭС приведут к страшным последствиям Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики, нанося удары по инфраструктуре Запорожской АЭС, не осознают последствий своих действий. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий. «Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация», — сказал дипломат, передает РИА «Новости». «Неужели чувство самосохранения не должно возыметь места? Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно. Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа», — предупредил Вишневецкий. Он добавил, что Киев обстреливает узлы ЗАЭС, которые обеспечивают «жизнедеятельность станции» по линиям электропередач. Представитель МИД РФ подчеркнул, что обесточивание станции грозит серьезными последствиями. Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе действий российских солдат под их контролем оказались Херсонская и Запорожская области. Там расположен важный объект — Запорожская атомная электростанция. После отступления ВСУ начали ее обстрел, из-за которого может случиться глобальная катастрофа.

Украинские боевики, нанося удары по инфраструктуре Запорожской АЭС, не осознают последствий своих действий. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий. «Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация», — сказал дипломат, передает РИА «Новости». «Неужели чувство самосохранения не должно возыметь места? Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно. Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа», — предупредил Вишневецкий. Он добавил, что Киев обстреливает узлы ЗАЭС, которые обеспечивают «жизнедеятельность станции» по линиям электропередач. Представитель МИД РФ подчеркнул, что обесточивание станции грозит серьезными последствиями. Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля этого года. Причиной стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе действий российских солдат под их контролем оказались Херсонская и Запорожская области. Там расположен важный объект — Запорожская атомная электростанция. После отступления ВСУ начали ее обстрел, из-за которого может случиться глобальная катастрофа.