23 августа 2022

Министр обороны Украины назвал главный страх Киева перед Западом

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Резников заявил о страхе из-за «усталости» мира от Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главной угрозой для киевского режима является «синдром усталости» мирового сообщества от российской спецоперации. В этом признался министр обороны Украины Алексей Резников.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Ранее Резников признал бессилие ВСУ на фронте. По его словам, Киеву в ближайшее время не удастся переломить ситуацию на фронте с помощью масштабного перевооружения. Украина получает масштабную военную помощь от Запада на фоне спецоперации РФ. Однако сообщалось, что США и союзники не смогут постоянно отправлять Украине военную помощь из-за того, что столкнутся с нехваткой ресурсов. Запад уже начинает уставать от требований Киева по поставкам оружия, писало японское издание Asahi Shimbun.

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Главной угрозой для киевского режима является «синдром усталости» мирового сообщества от российской спецоперации. В этом признался министр обороны Украины Алексей Резников. «Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас», — сказал он в интервью телеканалу CNN. Ранее Резников признал бессилие ВСУ на фронте. По его словам, Киеву в ближайшее время не удастся переломить ситуацию на фронте с помощью масштабного перевооружения. Украина получает масштабную военную помощь от Запада на фоне спецоперации РФ. Однако сообщалось, что США и союзники не смогут постоянно отправлять Украине военную помощь из-за того, что столкнутся с нехваткой ресурсов. Запад уже начинает уставать от требований Киева по поставкам оружия, писало японское издание Asahi Shimbun.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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