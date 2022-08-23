Министр обороны Украины назвал главный страх Киева перед Западом

Главной угрозой для киевского режима является «синдром усталости» мирового сообщества от российской спецоперации. В этом признался министр обороны Украины Алексей Резников.
«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Ранее Резников признал бессилие ВСУ на фронте. По его словам, Киеву в ближайшее время не удастся переломить ситуацию на фронте с помощью масштабного перевооружения. Украина получает масштабную военную помощь от Запада на фоне спецоперации РФ. Однако сообщалось, что США и союзники не смогут постоянно отправлять Украине военную помощь из-за того, что столкнутся с нехваткой ресурсов. Запад уже начинает уставать от требований Киева по поставкам оружия, писало японское издание Asahi Shimbun.
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Главной угрозой для киевского режима является «синдром усталости» мирового сообщества от российской спецоперации. В этом признался министр обороны Украины Алексей Резников. «Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас», — сказал он в интервью телеканалу CNN. Ранее Резников признал бессилие ВСУ на фронте. По его словам, Киеву в ближайшее время не удастся переломить ситуацию на фронте с помощью масштабного перевооружения. Украина получает масштабную военную помощь от Запада на фоне спецоперации РФ. Однако сообщалось, что США и союзники не смогут постоянно отправлять Украине военную помощь из-за того, что столкнутся с нехваткой ресурсов. Запад уже начинает уставать от требований Киева по поставкам оружия, писало японское издание Asahi Shimbun.