25 августа 2022

FBC: на Западе поразились объемам сжигаемого газа в РФ

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
На Западе озадачены объемам сжигаемого газа в РФ Фото:
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Газовый кризис в Европе

Западные эксперты поражены огромным объемом сжигаемого газа Россией. Об этом сообщает FBC News.

В связи с тем, что Россия ограничила поставки газа в западные страны, в настоящий момент в стране образовались излишки газа, которые РФ вынуждена сжигать. В связи с этим, ученые обеспокоены большими объемами углекислого газа и сажи, которые возникают в связи с сожжением СПГ Россией. Это может усугубить таяние арктических льдов.

«Я никогда не видела так много факелов на заводе по производству СПГ», — сказала доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо. В свою очередь, аналитик из Rystad Energy Синдре Кнутссон связал большие выбросы связаны с доминированием России на газовом поприще.

Ранее цена газа в Европе впервые с марта превысила 3100 долларов за кубометр. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции на Украине. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти.

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Западные эксперты поражены огромным объемом сжигаемого газа Россией. Об этом сообщает FBC News. В связи с тем, что Россия ограничила поставки газа в западные страны, в настоящий момент в стране образовались излишки газа, которые РФ вынуждена сжигать. В связи с этим, ученые обеспокоены большими объемами углекислого газа и сажи, которые возникают в связи с сожжением СПГ Россией. Это может усугубить таяние арктических льдов. «Я никогда не видела так много факелов на заводе по производству СПГ», — сказала доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо. В свою очередь, аналитик из Rystad Energy Синдре Кнутссон связал большие выбросы связаны с доминированием России на газовом поприще. Ранее цена газа в Европе впервые с марта превысила 3100 долларов за кубометр. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции на Украине. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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