FBC: на Западе поразились объемам сжигаемого газа в РФ

Западные эксперты поражены огромным объемом сжигаемого газа Россией. Об этом сообщает FBC News.
В связи с тем, что Россия ограничила поставки газа в западные страны, в настоящий момент в стране образовались излишки газа, которые РФ вынуждена сжигать. В связи с этим, ученые обеспокоены большими объемами углекислого газа и сажи, которые возникают в связи с сожжением СПГ Россией. Это может усугубить таяние арктических льдов.
«Я никогда не видела так много факелов на заводе по производству СПГ», — сказала доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо. В свою очередь, аналитик из Rystad Energy Синдре Кнутссон связал большие выбросы связаны с доминированием России на газовом поприще.
Ранее цена газа в Европе впервые с марта превысила 3100 долларов за кубометр. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции на Украине. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти.
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