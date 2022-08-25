FBC: на Западе поразились объемам сжигаемого газа в РФ

26 августа 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

На Западе озадачены объемам сжигаемого газа в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Западные эксперты поражены огромным объемом сжигаемого газа Россией. Об этом сообщает FBC News. В связи с тем, что Россия ограничила поставки газа в западные страны, в настоящий момент в стране образовались излишки газа, которые РФ вынуждена сжигать. В связи с этим, ученые обеспокоены большими объемами углекислого газа и сажи, которые возникают в связи с сожжением СПГ Россией. Это может усугубить таяние арктических льдов. «Я никогда не видела так много факелов на заводе по производству СПГ», — сказала доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо. В свою очередь, аналитик из Rystad Energy Синдре Кнутссон связал большие выбросы связаны с доминированием России на газовом поприще. Ранее цена газа в Европе впервые с марта превысила 3100 долларов за кубометр. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции на Украине. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти.

Западные эксперты поражены огромным объемом сжигаемого газа Россией. Об этом сообщает FBC News. В связи с тем, что Россия ограничила поставки газа в западные страны, в настоящий момент в стране образовались излишки газа, которые РФ вынуждена сжигать. В связи с этим, ученые обеспокоены большими объемами углекислого газа и сажи, которые возникают в связи с сожжением СПГ Россией. Это может усугубить таяние арктических льдов. «Я никогда не видела так много факелов на заводе по производству СПГ», — сказала доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо. В свою очередь, аналитик из Rystad Energy Синдре Кнутссон связал большие выбросы связаны с доминированием России на газовом поприще. Ранее цена газа в Европе впервые с марта превысила 3100 долларов за кубометр. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции на Украине. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти.