Школьников в РФ научат основам духовно-нравственной культуры

С 2023 года в школах России станут преподавать "Основы духовно-нравственной культуры"
© Служба новостей «URA.RU»
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Российских школьников ждет новый предмет Фото:

С 2023 года в российских школах появится новый предмет — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Изучать его будут 5-9-х классов, сообщает Минпросвещения России.

«Новый учебный предмет „Основы духовно-нравственной культуры народов России“ будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса», — сообщает пресс-служба Минпросвещения. Новая программа — это продолжение курса «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в четвертых классах.

Преподавание «Основ…» будет направлено на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным духовно-нравственным ценностям. Также ученики в рамках этого курса будут изучать правила и нормы поведения в обществе.

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С 2023 года в российских школах появится новый предмет — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Изучать его будут 5-9-х классов, сообщает Минпросвещения России. «Новый учебный предмет „Основы духовно-нравственной культуры народов России“ будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса», — сообщает пресс-служба Минпросвещения. Новая программа — это продолжение курса «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в четвертых классах. Преподавание «Основ…» будет направлено на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным духовно-нравственным ценностям. Также ученики в рамках этого курса будут изучать правила и нормы поведения в обществе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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