Школьников в РФ научат основам духовно-нравственной культуры

С 2023 года в школах России станут преподавать "Основы духовно-нравственной культуры"

02 сентября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Российских школьников ждет новый предмет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 2023 года в российских школах появится новый предмет — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Изучать его будут 5-9-х классов, сообщает Минпросвещения России. «Новый учебный предмет „Основы духовно-нравственной культуры народов России“ будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса», — сообщает пресс-служба Минпросвещения. Новая программа — это продолжение курса «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в четвертых классах. Преподавание «Основ…» будет направлено на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным духовно-нравственным ценностям. Также ученики в рамках этого курса будут изучать правила и нормы поведения в обществе.

С 2023 года в российских школах появится новый предмет — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Изучать его будут 5-9-х классов, сообщает Минпросвещения России. «Новый учебный предмет „Основы духовно-нравственной культуры народов России“ будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса», — сообщает пресс-служба Минпросвещения. Новая программа — это продолжение курса «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в четвертых классах. Преподавание «Основ…» будет направлено на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным духовно-нравственным ценностям. Также ученики в рамках этого курса будут изучать правила и нормы поведения в обществе.