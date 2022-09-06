В Кремле заявили, что Путин обязательно посетит Донбасс

Путин обязательно посетит Донбасс
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ обязательно посетит Донбасс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается поездки президента в Донбасс. Я не сомневаюсь, что когда время придет, такая поездка состоится», — уточнил Песков в разговоре с «Известиями».
Также Песков поделился о планах по восстановлению Донбасса. «Стройка идет полным ходом и вводятся новые объекты. Предпринимаются усилия на восстановления всех систем жизнеобеспечения», — заявил пресс-секретарь президента России.
Ранее в Кремле рассказали о том, как Путин готовит санкции. По словам Пескова, проводит совещания по экономическим вопросам фактически на еженедельной основе.
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