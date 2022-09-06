ВСУ нанесли 21 удар по Курской области

Украина обстреливает посел Теткино
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 21 снаряд по поселку Теткино в Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен. Подробности сообщу позже», — написал Старовойт.
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