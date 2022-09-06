ВСУ нанесли 21 удар по Курской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Украина обстреливает посел Теткино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 21 снаряд по поселку Теткино в Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен. Подробности сообщу позже», — написал Старовойт.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 21 снаряд по поселку Теткино в Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен. Подробности сообщу позже», — написал Старовойт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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