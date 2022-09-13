Евросоюз хочет ускорить мирные переговоры России и Украины

13 сентября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель заявил, что не будет давать Зеленскому советов по переговорам с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Евросоюз хотел бы, чтобы мирные переговоры между Россией и Украиной прошли как можно скорее. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Однако он подчеркнул, что решение о переговорах должно принимать руководство Украины. «Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим [конфликтом]. Для нас чем быстрее, тем лучше», — заявил Боррель в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге, которое транслировалось на Ruply TV. Глава дипломатии Евросоюза отметил, что «переговоры о мире не начинаются просто так». По его словам, для этого должны быть созданы определенные условия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту мирного населения Донбасса от киевского режима. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они и к чему не привели. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Москвой, так как та ставит ультиматумы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что Россия продолжит добиваться своих целей в ходе спецоперации.

Евросоюз хотел бы, чтобы мирные переговоры между Россией и Украиной прошли как можно скорее. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Однако он подчеркнул, что решение о переговорах должно принимать руководство Украины. «Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим [конфликтом]. Для нас чем быстрее, тем лучше», — заявил Боррель в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге, которое транслировалось на Ruply TV. Глава дипломатии Евросоюза отметил, что «переговоры о мире не начинаются просто так». По его словам, для этого должны быть созданы определенные условия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту мирного населения Донбасса от киевского режима. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они и к чему не привели. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Москвой, так как та ставит ультиматумы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что Россия продолжит добиваться своих целей в ходе спецоперации.