Украина лишит званий народных артистов, поддерживающих Россию

Народные артисты Украины, поддерживающие Россию, лишатся своих званий. Об этом предупредил министр культуры Украины Ткаченко.
«Хочу… предупредить, что все артисты, которые до сих пор „с гордостью“ пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены», — написал он в Telegram-канале. Он предостерег, что сейчас идет работа над поправками в закон, чтобы Украина «больше не видела» таких артистов.
Ранее Украина отправила ООН запрос о том, чтобы ей дали возможность взыскать с России 300 млрд долларов. Таким образом Киев решил добиться от РФ возмещения «ущерба» из-за спецоперации.
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Народные артисты Украины, поддерживающие Россию, лишатся своих званий. Об этом предупредил министр культуры Украины Ткаченко. «Хочу… предупредить, что все артисты, которые до сих пор „с гордостью“ пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены», — написал он в Telegram-канале. Он предостерег, что сейчас идет работа над поправками в закон, чтобы Украина «больше не видела» таких артистов. Ранее Украина отправила ООН запрос о том, чтобы ей дали возможность взыскать с России 300 млрд долларов. Таким образом Киев решил добиться от РФ возмещения «ущерба» из-за спецоперации.