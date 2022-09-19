Харьковские власти опровергли заявления Украины о полном контроле над регионом

19 сентября 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Купянск находится под постоянным обстрелом ВСУ, пишет ВГА региона Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области заявили, что союзные войска контролируют восточную часть Купянска. Также сообщается, что город находится под постоянным обстрелом украинских силовиков. Об этом пишет пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона. При этом ранее в Киеве заявляли, что якобы украинские военнослужащие смогли провести «контрнаступление» в Харьковской области и занять всю территорию региона. «[Наши] войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города [Купянска] по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных», — появилось сообщение в telegram-канале ВГА. Ранее киевские власти заявляли о том, что ВСУ якобы смогли провести «контрнаступление» в Харьковской области и занять всю территорию региона. Также он утверждал, что Украина полностью контролирует Купянск, однако никаких подтверждений своих слов он не приводил. Готовить контрнаступление ВСУ помогли американские разведчики. Об этом писала газета The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона.

В Харьковской области заявили, что союзные войска контролируют восточную часть Купянска. Также сообщается, что город находится под постоянным обстрелом украинских силовиков. Об этом пишет пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона. При этом ранее в Киеве заявляли, что якобы украинские военнослужащие смогли провести «контрнаступление» в Харьковской области и занять всю территорию региона. «[Наши] войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города [Купянска] по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных», — появилось сообщение в telegram-канале ВГА. Ранее киевские власти заявляли о том, что ВСУ якобы смогли провести «контрнаступление» в Харьковской области и занять всю территорию региона. Также он утверждал, что Украина полностью контролирует Купянск, однако никаких подтверждений своих слов он не приводил. Готовить контрнаступление ВСУ помогли американские разведчики. Об этом писала газета The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона.